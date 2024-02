Popkultur

vor 18 Min.

Taylor Swift und Adele als weibliche Ikonen: Ist der Pop in Frauenhand?

Plus Sängerin Adele spielt zehn Konzerte auf dem Messegelände in München, Taylor Swift könnte die US-Wahlen beeinflussen und bei den Grammys räumen vor allem Sängerinnen ab.

Von Felicitas Lachmayr

Knapp eine Million Menschen werden im August nach München kommen, nur um sie zu sehen: Sängerin Adele. Zehn Open-Air-Konzerte will die britische Musikerin auf dem Messegelände in Riem geben. 2,2 Millionen Menschen hatten sich nach Angaben des Veranstalters Live Nation vorab registriert, um an Tickets zu kommen. Am Mittwoch startete der Vorverkauf für Fans, die sich auf der Webseite der Sängerin angemeldet hatten – und der Andrang war gewaltig.

Und Adele ist nicht die einzige weibliche Ikone, die diesen Sommer in München spielt. Mit Taylor Swift steht wenige Tage zuvor ein anderer weiblicher Superstar auf der Bühne in derselben Stadt. Sie sammeln Preise, brechen Rekorde, haben eine riesige Fangemeinde: Frauen wie Adele und Taylor Swift dominieren momentan die Pop-Musik.

