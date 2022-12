Colleen Hoover: Sie ist Amerikas erfolgreichste Bestseller-Autorin

In den USA ist Colleen Hoover ein Star. Sie hat 20 Millionen Bücher verkauft und Millionen Follower auf Tiktok. Jetzt erobert sie den deutschen Buchmarkt. Was die 42-Jährige so erfolgreich macht.

Colleen Hoover. Colleen wer? Nie gehört? Dann ein paar Fakten vorweg. Blonde Texanerin. 42 Jahre alt. Hat in zehn Jahren mehr als 20 Bücher geschrieben und rund 20 Millionen Exemplare verkauft. Belegt aktuell sieben Plätze in den Top Ten der New York Times Bestseller-Liste Taschenbuch. Spätestens damit sollte klar sein: Colleen Hoover ist nicht irgendeine Liebesromanschreiberin, sondern die derzeit erfolgreichste Autorin in den USA. Nun hat sie auch den deutschen Buchmarkt erobert. Ihr Roman „Nur noch ein einziges Mal“ steht seit Wochen in der Spiegel-Bestseller-Liste. Wie die Frau das geschafft hat? Sie ist ihren eigenen Weg gegangen.

Ihren ersten Roman veröffentlichte Colleen Hoover 2012 im Selbstverlag

Ihre Geschichte liest sich wie der wahrgewordene amerikanische Traum: Hoover wächst in einem Vorort von Dallas auf. Die Familie betreibt eine kleine Farm, das Geld ist knapp, der Vater Alkoholiker. Schon als Kind will sie Schriftstellerin werden, studiert dann aber doch soziale Arbeit, heiratet einen Lastwagenfahrer und zieht mit ihm und ihren drei Kindern in einen Wohnwagen. Sie beginnt zu schreiben, ganz nebenbei, und veröffentlicht 2012 ihren ersten Roman. Als E-Book im Selbstverlag. Ohne Marketing. Ohne große Absichten.

Ein halbes Jahr später landet das Buch über eine schicksalhafte, erste Liebe auf der Bestseller-Liste und stellt den Literaturbetrieb auf den Kopf. Über soziale Netzwerke hatte es sich quasi selbst vermarktet. „Es war surreal und das ist es bis heute“, sagt Hoover, die daraufhin selbst online aktiv wird und sich schnell eine treue Fangemeinde schafft.

Hardcore-Fans nennen Colleen Hoover nur liebevoll CoHo

Inzwischen folgen ihr allein auf TikTok Millionen überwiegend weibliche Leserinnen. Altersdurchschnitt: 18 bis 30. Für ein Autogramm stehen sie schon mal weinend und zitternd vor ihr. CoHo, wie Hardcore-Fans sie liebevoll nennen, genießt einen fast schon religiösen Kultstatus. Hoover selbst gibt sich bescheiden. „Ich lese andere Bücher und bin neidisch. Sie sind viel besser, und ich frage mich, warum sich meine so gut verkaufen“, sagte sie mal.

Interviews gibt die Texanerin übrigens selten, angeblich geht sie auch immer noch im Pyjama bei Walmart einkaufen. In ihren Büchern hingegen beackert sie die großen Themen. Liebe, häusliche Gewalt, Drogenmissbrauch, Armut, Obdachlosigkeit. Hoover liefert keine hochtrabende Literatur, lässt sich aber auch in keine Schublade stecken. Alltagsdramen. Liebesromane. Geistergeschichten. Psycho-Thriller. „Ich schreibe, was ich lesen will“, sagt sie. Und trifft damit den Nerv von Millionen junger Erwachsener.

