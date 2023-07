Post Malone im Porträt: Der Gentleman mit den Gesichtstattoos

Er protzt mit teuren Autos, Diamanten und hilft Bedürftigen. Post Malone ist einer der erfolgreichsten Rapper – und ein netter. "Austin" heißt sein neues Album.

Mit tätowiertem Gesicht, diamantenbesetzten Zähnen und Rauschebart lächelt der Rapper Post Malone in die Kamera, als er sein fünftes Studioalbum ankündigt. Es trägt den Namen "Austin" – genau wie Post Malone eigentlich auch. Geboren ist er unter dem Namen Austin Richard Post am 4. Juli 1995 im US-Bundesstaat New York. Mit neun Jahren zog er mit Vater Rich und Stiefmutter Jodie nach Texas. Erste musikalische Gehversuche folgten – mithilfe des Computerspiels "Guitar Hero" brachte Malone sich selbst das Gitarrespielen bei.

Post Malones Liebe zur Musik geht ihm unter die Haut

So richtig durchgestartet ist "Posty", wie ihn Fans liebevoll nennen, 2015 mit der Debütsingle "White Iverson". Wie es sich für einen Künstler im 21. Jahrhundert gehört, stellte der Mann mit der Stimme, die sich irgendwo zwischen Rap und Gesang bewegt, seinen Track online. Szenegrößen wie 50 Cent und Mac Miller horchten auf, die Plattenfirma "Republic Records" nahm Malone unter Vertrag. Wie sehr ihm Musik unter die Haut geht, zeigt der Rapper. Auf seinen Fingern ließ sich Malone die Konterfeie von Legenden wie Kurt Cobain oder Elvis Presley per Nadel verewigen.

Die Gitarre war einer der ersten musikalischen Begleiter Post Malones. Das Bild zeigt ihn beim Auftritt bei den 61. Grammy Awards 2019 in Los Angeles. Foto: Matt Sayles, dpa (Archivbild)

Eigentlich ist der Mann mit Vorliebe für Bling-Bling, goldene Uhren und Bugattis ein zurückhaltender, höflicher Mensch. Zumindest inszeniert er sich so – etwa im Interview mit Talkshowmaster Jimmy Fallon. Da antwortet er stets artig, nennt Fallon "Sir". Malone kommt rüber wie einer, der anderen gerne den Vortritt lässt. Ein Gentleman mit Gesichtstattoos. Zudem engagiert er sich regelmäßig für Bedürftige, sammelt Spenden. Das Publikum feiert ihn für seine sympathische Art. Über 2,8 Milliarden Mal wurde sein Lied "Sunflower" bereits auf Spotify gestreamt.

Post Malone: Zwischen Erfolg und Eskapaden

Doch ganz ohne Eskapaden kam auch der heute 28-Jährige, dessen Gesicht unter anderem ein Stacheldraht-Tattoo ziert, nicht aus. Rund 1,6 Millionen Dollar soll sein Diamant-Gebiss gekostet haben. Einmal sagte er, er rauche täglich bis zu 80 Zigaretten, und zuletzt kursierten Gerüchte, Malone sei drogensüchtig. Das dementierte der Vater einer einjährigen Tochter umgehend.

Musikalisch lässt sich Malone kaum in Genre-Schranken quetschen. Klar: Er rappt. Doch Autotune verleiht seiner vollen und doch brüchigen Stimme – der Kippenkonsum lässt grüßen – etwas Melodisches. Bisweilen driftet er in Popmusik ab, hat aber rockige Gitarrenriffs am Start. Welchen Weg "Posty" wohl auf seinem neuen Album geht?

Lesen Sie dazu auch