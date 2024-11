Auf den Spuren von Johann Sebastian Bach

Der Meister und sein Lehrling sollen bei der fulminanten Ouvertüre „Nach Dir, Herr, verlanget mich“ am 10. November um 19 Uhr in der evangelischen Ulrichskirche geehrt werden. Mit frühen Kantaten des Thomaskantors Johann Sebastian Bach und einer musikalischen Predigt seines ehemaligen Schülers Philipp David Kräuter gibt das neu gegründete Bach Collegium Augsburg e.V. seinen Einstand. Geschaffen und - abgesehen von Buchhaltung und Ticketverkauf - nahezu allein gestemmt haben das Projekt seit letztem Jahr Stefan Steinemann, Domkapellmeister und Leiter der Augsburger Domsingknaben, zudem gefeierter Sänger der Alten Musik, und Michael Wersin, Musikwissenschaftler, Autor, Sänger und Organist unter anderem an der Kathedrale in St. Gallen.

Sogar das täuschend barocke Vanitas-Bild auf Homepage und Flyer stammt sozusagen aus eigener Feder: Es wurde von Stefan Steinemann mit KI generiert. Die Idee der beiden ist, mit barocker geistlicher Vokalmusik von Johann Sebastian Bach, insbesondere seiner Kantaten, und von - möglichst regional verankerten - Zeitgenossen einen neuen Schwerpunkt im historisch informierten Konzertleben Augsburgs zu setzen.

Vor der Gründung des Bach Collegiums fand das Fundraising statt

Dem 2023 entworfenen Konzept folgte das Fundraising. Diverse Stellen wurden wegen Sponsoring angefragt und bereits Ende 2023 „war klar, dass es klappt“, erzählt Wersin: „Wir sind den Sponsoren dafür irrsinnig dankbar.“ Denn trotz solistischer Vokalquartettbesetzung und achtköpfigem Instrumentalensemble auf historischen Instrumenten, also trotz originalgetreu kleiner Interpretenzahl, sind die Kosten ein Punkt, der erst mal gestemmt werden musste.

In diesem Frühjahr fand die Vereinsgründung des Bach Collegium Augsburg statt, die Homepage entstand, Flyer wurden gedruckt und vieles mehr. Die engagierten Solistinnen und Solisten sind zudem hochkarätig: Neben Altus Stefan Steinemann singen die gefeierte Sopranistin Miriam Feuersinger, der renommierte Tenor Daniel Johannsen und der ebenso bekannte Bassist Matthias Helm. Dazu spielen im Originalklang Oboist Sergio Sánchez, Fagottistin Christina Hahn, Felicia Graf und Felix Vérry (Violine), Lothar Haass (Viola), Martin Jantzen (Gambe/ Violoncello), Rüdiger Kurz (Violone) und Organist Michael Wersin, der von der Orgel aus dirigiert. Auch für die Solisten ist diese Besetzung eine Premiere, obgleich alle vier bereits einmal in Augsburg gastierten.

Gespielt wird auch das Werk eines Augsburger Bach-Schülers

Neben den Bach-Kantaten BWV 131, 150, 196 wird eine 1723 komponierte Leichenpredigt „Ich habe Lust zu scheiden“ des Augsburger Anna-Kantors Philipp David Kräuter (1690 - 1741) aufgeführt, vermutlich nach Jahrhunderten erstmals wieder und von Wersin bei GoogleBooks entdeckt. Kräuter ging bei Bach eineinhalb Jahre lang in die Lehre, dank eines Stipendiums, das ihm allerdings genauen Rapport nach Augsburg abverlangte. Zum Glück, denn diese sind erhalten geblieben - wie auch seine Predigt, die Michael Wersin teilweise für Vokalquartett einrichtete. So lässt sich heute noch lesen, wie es gewesen sein könnte, bei Bach Unterricht zu haben.

Allgemein bekannt ist allerdings, dass Bach von Arnstadt mehr oder weniger „ausbüxte“, um Meister Dietrich Buxtehude an der Orgel in Lübeck zu „behorchen“. Bach lernte seinerseits also von Buxtehude - und so rundet Musik von Buxtehude das Debüt-Programm des Bach Collegiums Augsburg ab. Das Folgekonzert am 16. November 2025 ist bereits in Planung, denn einmalig soll das Projekt nicht bleiben. Ebenso auch nicht die Einführungsveranstaltung zuvor, die ebenfalls zum Konzept gehört: Am 8. November spricht Michael Wersin ab 19.30 Uhr im Haus St. Ulrich über die Berührungspunkte von Musik und Theologie in der Musik Bachs mit besonderem Blick auf die Werke des Konzertprogramms. Denn die theologische Komponente in Bachs Musik, diese mit der Musik zu transportieren, das ist Stefan Steinmann und Michael Wersin ein Anliegen.

Termin: Das erste Konzert „Nach Dir, Herr, verlanget mich“ des Bach Collegiums Augsburg findet am Sonntag, 10. November, um 19 Uhr in ev. St. Ulrich in Augsburg statt. Tickets gibt es unter www.reservix.de.