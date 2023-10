Rammstein-Tour 2024: So gibt's Tickets

Rammstein geht kommendes Jahr auf große Stadion-Tour. Schon diese Woche startet der Ticket-Vorverkauf. Hier gibt es alle Infos.

Kein Halten für Rammstein, trotz der Vorwürfe gegen Tilll Lindemann: Rammstein hat angekündigt, im kommenden Jahr wieder auf Tour zu gehen. Das gaben die Musiker vergangene Woche über ihre Social-Media-Kanäle bekannt. Auch die Spielorte der Stadium-Tournee stehen mittlerweile fest. Bleibt für viele Fans nur eine Frage: Ab wann und wie kommt man an Tickets? Hier gibt es die Infos.

Rammstein-Tour 2024: Ticket-Vorverkauf ab 18. Oktober 2024

Am Mittwoch, 18. Oktober, beginnt um 11 Uhr der Ticket-Vorverkauf. Schon ab Montag, 16. Oktober, haben Mitglieder der offiziellen Rammstein-Fangemeinschaft "LIFAD" die Möglichkeit, Tickets zu ergattern. Das funktioniert über die offzielle Website von Rammstein.

Die Tickets für die Vorverkauf ab dem 18. Oktober gibt es bei allen üblichen Vorverkaufsstellen wie Eventim oder Ticketmaster. Schon vorab hat Eventim vor einer hohen Nachfrage gewarnt: Durch eine "Kombination aus (zu) hoher Nachfrage und der Ticket-Reservierungszeit" werde ab der Freischaltung des Ticketverkaufs "entsprechend viel Bewegung" erwartet.

Das bedeutet: Sobald die Tickets im Warenkorb sind, habe man nur wenige Minuten Zeit, den Kauf abzuschließen. Geschieht das nicht, so wandern die Karten wieder zurück in den Verkauf und man landet in einem virtuellen Warteraum. Das sei notwendig, "um den enormen Andrang zu kontrollieren". Maximal sechs Tickets kann jede Kundin und jeder Kunde kaufen.

Das sind die Ticket-Preise für die Rammstein-Tour 2024

Wie der Website der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zu entnehmen ist, einem der Spielorte der Rammstein-Tour 2024, liegen die Ticketpreise für die zwischen 70 Euro und 130 Euro zuzüglich Gebühren.

Alle Termine der Rammstein-Tour 2024 in Europa und Deutschland

In Deutschland spielt Rammstein im kommenden nur in zwei Städten: Dresden und Gelsenkirchen. Das sind alle Tour-Termine von Rammstein im Überblick:

11. Mai 2024: Prag

15. Mai 2024: Dresden

16. Mai 2024: Dresden

24. Mai 2024: Belgrad

30. Mai 2024: Athen

5. Juni 2024: San Sebastián

8. Juni 2024: Marseille

11. Juni 2024: Barcelona

15. Juni 2024: Lyon

18. Juni 2024: Nijmegen

23. Juni 2024: Dublin

27. Juni 2024: Ostend

5. Juli 2024: Kopenhagen

17. Juli 2024: Klagenfurt

18. Juli 2024: Klagenfurt

21. Juli 2024: Reggio Emilia

26. Juli 2024: Gelsenkirchen

27. Juli 2024: Gelsenkirchen

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll die Tour ähnlich ausfallen wie der dritte Teil der Europa-Tour von Rammstein in diesem Jahr. Von Mai bis August 2023 spielte Rammstein über 20 Konzerte in 16 europäischen Stadien.

Die Tour wurde überschattet von den Vorwürfen gegen Till Lindemann, Sänger der Band. Mehrere Frauen hatten ihm sexuelle Übergriffe, teils unter Drogen, vorgeworfen. Lindemann hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende August die Ermittlungen eingestellt.