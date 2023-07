"Alle haben Angst vor Lindemann": Rammstein spielt auf Vorwürfe an

Auf seinen Konzerten hat sich Rammstein bislang nicht zu den Vorwürfen gegen die Band geäußert. In Berlin hat Sänger Till Lindemann aber in Songtexten nun darauf angespielt.

Rammstein ist nicht bekannt für lange Ansprachen auf ihren Konzerten. Das hat sich auch nach den Vorwürfen gegen die Band nicht geändert. Doch bei den Shows im Berliner Olympiastadion hat Sänger Till Lindemann nun offenbar auf die Anschuldigungen angespielt.

Er dichtete die Texte von zwei Songs so um, dass es nicht viel Fantasie braucht, um sie auf die Vorwürfe von sexuellen Handlungen und K.-o.-Tropfen und beziehen. Am Samstag ließ sich Lindemann für den Song "Angst" eine neue Textzeile einfallen, wie unter anderem die Berliner Zeitung berichtet. Der eigentliche Text lautet: "Die Rücken nass, die Hände klamm / Alle haben Angst vorm schwarzen Mann." Der Rammstein-Sänger machte daraus: "Alle haben Angst vor Lindemann." Beim Konzert am Sonntag dürfe aufmerksamen Fans eine Änderung im Song "Ohne Dich" aufgefallen sein. Aus "Weh mir, oh weh / Und die Vögel singen nicht mehr" machte Lindemann "Und die Sänger vögeln nicht mehr".

Proteste vor Rammstein-Konzerten in Berlin

Vor den Konzerten in Berlin gab es Proteste. Vor der ersten Show am Samstag forderten nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen vor dem Olympiastadion ein Verbot der Veranstaltungen. Die Protestierenden waren zuvor in einem Demonstrationszug zum Stadion gegangen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Am Sonntagabend kam es zudem zu einem Zwischenfall im Olympiastadion. Drei Personen hatten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin während des Konzerts an Kabelschächten zu schaffen gemacht, die zu Lautsprecherboxen in der Nähe der Bühne führten. Sicherheitspersonal habe das beobachtet. Ein 36-Jähriger und eine 24-Jährige konnten festgenommen werden. Eine dritte Frau konnte sich unerkannt entfernen. Welches Ziel sie verfolgten, ist unklar.

Rammstein: Vorwürfe gegen Till Lindemann und Flake

Mehrere Frauen haben in den vergangenen Wochen Vorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger der Band Rammstein, erhoben. Es geht dabei um sexuelle Handlungen und K.-o.-Tropfen. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur After-Show-Party kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Nach Berichten über die Vorwürfe hat die Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingeleitet. Der Sänger wies die Vorwürfe gegen ihn zurück.

Nachdem es dann etwas ruhiger um die Band wurde, berichten auch zwei Frauen im Gespräch mit dem NDR und der Süddeutschen Zeitung (SZ) von mutmaßlichen sexuellen Übergriffen. Ihre Vorwürfe lassen vermuten, dass die sexualisierten Grenzverletzungen mutmaßlich schon weitaus früher passiert sein könnten, als bislang bekannt. Im Fokus steht dabei nicht mehr Lindemann, sondern der Keyboarder von Rammstein, Christian Flake Lorenz.