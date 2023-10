Staatstheater Augsburg

18:00 Uhr

Ballett-Premiere im Martinipark: Eine Verneigung vor Charlie Chaplin

Eine Hommage an Charlie Chaplin ist Ricardo Fernandos Ballett "Charlie" am Staatstheater Augsburg.

Plus Das Staatstheater Augsburg feiert Charlie Chaplin mit einem Ballett. Ricardo Fernandos Choreografie ist ein Bilderbogen in Schwarz-Weiß, der Komik und Melancholie der Filmlegende vereint.

Von Birgit Müller-Bardorff

Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts Augsburg kreisen die Stöckchen, heben die Melonen und trippeln mit jenen Schrittchen über die Bühne, die keinen Zweifel daran lassen, wen man hier vor sich hat: den einzigartigen Charlie Chaplin - in 16-facher Version. Wie soll man ihm auch sonst beikommen, diesem Jahrhundertkünstler, der so vieles in sich vereinte: Schauspieler, Komiker, Komponist, Cellist und Geiger, Regisseur und Produzent, Cutter und Ausstatter. Eine Tanzausbildung hatte er aber, soweit bekannt ist, nie. Dennoch gehen Chaplin und Ballett eine wunderbare Verbindung ein: Beide verzaubern und berühren ihr Publikum ganz ohne Worte, mit der Ausdruckskraft des Körpers, mit Bewegungen, Mimik, Gestik. Auch in Ricardo Fernandos neuem Ballettabend "Charlie", der nun im Martinipark Premiere hatte.

Die Handlung im Ballett "Charlie" stellt die Vielschichtigkeit von Chaplins Charakters ins Zentrum

Doch wie nähert man sich einem Künstler, der so vielseitig war, der in einem fast 90-jährigen Leben Erfolge und Niederlagen erlebte, mit vier Frauen elf Kinder hatte, mit politischen Systemen in Konflikt kam, den Ruhm der Hollywood-Studios durch seine Stummfilme mitbegründete und mit der Erfindung des Tonfilms dann seine Schwierigkeiten hatte? Fernando und Dramaturgin Sophie Walz spannen, angelehnt an einige der berühmten Filme, einen Handlungsbogen, der sich nicht an der Biografie Chaplins entlanghangelt, sondern die Vielschichtigkeit seines Charakters, die Menschlichkeit seines Denkens, die Visionen seines Schaffens, die Zweifel und Ängste seines Lebens ins Zentrum stellt. Die Musik dazu stammt - bis auf eine Ausnahme - vom Meister selbst, sind die Songs, die Chaplin zu seinen Filmen schrieb. David Nigro, Tänzer im Ensemble, hat dazu neue Arrangements geschrieben.

