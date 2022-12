Staatstheater Augsburg

vor 25 Min.

Zum Honeymoon nach New York: Ballettabend "Kontraste" in der Brechtbühne

Plus Hier energetisch aufgeladene Collage, dort erzählerisches Tanz-Stück: „Kontraste“ in der Brechtbühne Augsburg vereint unterschiedliche choreografische Handschriften zu einem gelungenen Ballettabend.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Der Titel ist Programm dieses zweiteiligen Ballettabends „Kontraste“ in der Brechtbühne: zum einen der Newcomer Michael Ostenrath, bis vor kurzem noch Tänzer in der renommierten Dresden Frankfurt Dance Company und im Zusammenspiel mit deren Leiter Jacopo Godani geschult in der Entwicklung einer eigenen Bewegungssprache. Zum anderen die arrivierte Choreografin und international tätige Tanzpädagogin Didy Veldman. Hier Mann, dort Frau; mal energetisch aufgeladene Collage, mal erzählerisch-theatrales Tanzstück. Also: die mit dem Ensemble erarbeitete Uraufführung „Man & Honeymoon in New York City“ und das schon 2009 für das Cedar Lake Contemporary Ballet kreierte „Frame of View“. Zusammen fügen sie sich zu einem reizvollen Gesamtbild, in dem das Ballett Augsburg mal wieder das Spektrum Tanz für sich auslotet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen