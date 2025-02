„Für Elise“ war gestern: So liest sich Takis Würgers neuer Roman „Für Polina“

Wenn Rosen sowieso nur pieksen und gute Pralinen zu teuer kommen, dann sag es mit Chopin. Das ist so ein Tipp aus der Trick-Mottenkiste der talentierten Gentlemen. Ein Ratschlag für Menschen, die Gefühle lieber an den Tasten eines Konzertflügels ausdrücken, statt ein falsches Wort zu sagen. Und exakt diese Platte legt jetzt der Autor Takis Würger in seinem neuen Roman auf: Frédéric Chopins Klavierkonzert Nr. 1, op. 11 in e-Moll. Das ist das Werk, das der junge Held in der Liebesgeschichte „Für Polina“ immer wieder spielt – und zwar nur allein, man ahnt es, für Polina.

Takis Würger legt mit „Für Polina“ einen musikalischen Liebesroman vor

In seinem Romandebüt „Der Club“ schrieb Takis Würger über junge Elite-Studenten, die sich im Boxring die Gesichter polieren, beim Sportduell Oxford gegen Cambridge. In „Stella“ fasste er die wahrhaftige Geschichte einer Jüdin, die für die Gestapo der Nazis spionierte, in eine Romanform und die Kritik beförderte ihn schnell in die Rubrik Skandalautor. In seinem neuen Roman versucht Takis Würger jetzt sein eigenes „Für Elise“ auszukomponieren und nennt das Buch „Für Polina“. Das gelingt ihm liebevoll und so glatt, dass man beim Lesen über die Tasten schlittert und manchmal fast Angst haben muss, im Kitsch auszurutschen.

Die Ouvertüre, ein Märchen: Es waren einmal zwei Kinder, die wuchsen ohne Väter auf. Das eine Kind heißt Hannes und hat eine blitzkluge, bildhübsche und von Männern belagerte Mutter namens Fritzi. Mit dem Sohn aus einer einmaligen Affäre sucht sie Unterschlupf – und findet ihn bei einem standesgemäß schrulligen Schriftsteller in Tweed-Sakko, er lässt sie in seine verwunschene Villa im Wald einziehen. Ein Knusperhäuschen-Idyll im Moor vor Hannover. Das andere Kind heißt Polina und kommt am selben Tag, im selben Krankenhaus wie Hannes zur Welt und ihre Mutter verbündet sich mit seiner. Polina und Mutter Günes, zwei Temperamentsköpfe mit türkischen Wurzeln, werden zum Dauergast in dieser schrägen WG: Gemeinsam knabbert die Wohngemeinschaft den geernteten Rhabarber, Fritzi leistet Forstarbeit, Polina döst auf dem Teppich im Salon und quasselt den immer schweigenden, lauschenden, hörenden Hannes zu. Schönes, gutes Leben in einer Halbruine.

„Für Polina“ erzählt von einem Tastengott, der an der Liebe leidet

Nur schöner noch ist der Blick durch Hannes Augen, wenn er auf Polina trifft, denn da schöpft Würger aus dem Vollen der Romantik: „Eine Göttin mit schwarzen, kurzen Haaren“ ist Polina für den Jungen. „Ein wenig schwindelig war Hannes ohnehin schon den ganzen Tag, weil Polina das Haar wippend offen trug und immer, wenn sie sich bewegte, ein Hauch Pfirsich zu ihm herwehte.“ Hannes, der Wortlose, fasst endlich Mut und spielt ihr auf dem verstimmten, alten Hausklavier – ja natürlich ist es alt und verstimmt – seinen Chopin vor. Und bald auch die Melodie, die nach Polina klingt, Polina atmet, Polina verkörpert. Denn Hannes ist ein junger Tastengottwundermozart, der eigene Melodien im Kopf und in den Fingern hat. Eine tapsige, liebenswerte Liebe ohne Worte und Taten entsteht zwischen beiden, bis das Leben das Glück auseinandertreibt: Erst sind es andere Jungen, die mutiger flirten und Polina überzeugen. Dann ist es die Suche nach ihrem Vater, die Polina raus in die Welt treibt. Heimatlose Polina, heimatloser Hannes – der Junge verliert seinen letzten Halt im Leben durch einen Schicksalsschlag, in Form eines Baums, der im Wald fällt, wohin er nicht fallen sollte.

Vergötterte Frauen, hilflose Männer, so stellt Würger seine Figuren einander gegenüber, in gnadenloser, spitz gezeichneter Opposition bis ins Klischee. Hannes will nie wieder Klavierspielen, nimmt aber aus Ratlosigkeit einen Job als Klaviertransporteur an. Quer durch Hamburg schleppt er die Instrumente und bei jedem Schritt klingt immer nur in seinem Kopf: Polina. Die Perfekte. Wobei alle Frauen, selbst die hässlichen, noch wunderschön perfekt sind – lernt er von seinem besten Klavierschlepperfreund. Die Herren? Sind dagegen ramponiert. Der nette Held Hannes darf sich im Job seine Bandscheiben aus den Wirbeln quetschen. Sogar einen Finger verliert er zwischen Treppengeländer- und Flügelkante. Sein Chef, Herr Blau, darf hässlich und liebenswert zugleich sein, mit Erektionsproblemen und Glatze, aber Haaren im Stiernacken. Die Frauen sind fast allesamt Traumerscheinungen und Retterinnen: Hannes findet Ansätze von Trost bei einer blonden, wohlduftenden Dame aus gutem Hamburger Haus. Die Figur bleibt aber eine blasse Randnotiz neben den Müttern und neben der großen Liebe. Polina bleibt makellos bis in den feinsten, ideal platzierten Makel. Sie ist eine Art feenhafte Ronja Räubertochter mit unerklärlicher romantischer Liebe zu orientalischen Teppichen.

Nach „Stella“ legt Takis Würger eine romantische Geschichte vor

Trieft da schon Talg aus den Tasten? Die Romantik entspannt sich erst, wenn Würger die Handlung beschleunigt. Der arme Wunderpianist spielt in einem selbstvergessen, polinaerfüllten Moment dann doch wieder Klavier, mitten auf der Straße, beim Transport – und merkt nicht, dass die Welt um ihn starrt. Menschen filmen ihn und teilen das Video. Wildfremde fallen sich bald um den Hals, entfremdete Ehepaare entbrennen in neuer Leidenschaft, vergessene Freundschaften blühen wieder auf, und alles nur, weil sie Hannes den Klavierschlepper im Youtube-Clip spielen hören. In diesen Momenten entfaltet das Buch einen sehr schönen Witz, ohne die Kraft der Musik ins Lächerliche zu ziehen. Dass Hannes aber über 291 Seiten so verträumt und weltfremd bleibt, scheint Würger ernst zu meinen und setzt damit eine manchmal etwas unterkomplexe Heldenfigur in die Welt. So gar nichts Dunkles hat er an sich, sein Charakter kennt nur weiße Tasten. Pures, korrektes C-Dur, selbst wenn die Laune in Moll versinkt. Er ist ein Mowgli ohne Instagram-Account, der sich ins Moor zurücksehnt, als er zum Weltstar wird. Ob Polina seiner Melodie folgt und ihn findet? Das ist die Frage, die auch abgehärtete Leser bis zum Finale durchhalten lässt. „Für Elise“ war jedenfalls gestern, Hannes teilt mit der Welt jetzt seine eigenen Melodien.

Nachdem Takis Würfer mit „Stella“ einen Skandalroman in die Welt setzte, beruhigt er in „Für Polina“ mit der größtmöglichen Herzlichkeit. Eifrig, manchmal fast übereifrig, beschreibt er Klavierholzarten, Flügeltypen, Saitenstimmwerkzeuge. Aber neben Fachbegriffen und Tönen fallen immer wieder Sätze von Schönheit, die beim Lesen einen Seufzer freisetzen, ob vor Rührung oder aus purem Zuckerschock. Als Liebesroman des Jahres wird das Buch schon jetzt gefeiert – auf jeden Fall ist es ein Werk mit laut schlagendem Herz, mit Liebe und Frédéric Chopin.