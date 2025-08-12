Taylor Swift kündigt neues Album an: Gutes Marketing kann so einfach sein, wenn man Superstar ist

Besser kann man Marketing nicht machen. Auf Taylor Swifts Homepage lief ein Countdown, der am 12. August 12 Minuten nach 0 Uhr stoppte. Dann ploppte dort etwas Neues, aber noch Unfertiges auf: eine Schallplatte, eine Kassette und eine CD samt Poster, alles orangefarben glänzend, aber noch verborgen. Darunter stand und steht der neue Albumtitel: „The Life of a Showgirl“. Taylor Swift hat ihr zwölftes Studioalbum angekündigt und dabei mit den Zwölfen gespielt.

Schon brodelt und gärt es im Netz, stürzen sich die Millionen und Abermillionen von Swift-Fans auf die Spuren, die Swift geschickt ausgelegt hat. Denn bei ihr gilt, dass detektivischer Eifer belohnt wird. Zum Beispiel kursiert gleichzeitig ein kleiner Videoschnipsel, eine Vorankündigung auf den Podcast ihres Freundes und Football-Stars Travis Kelce. Seit 2023 sind die beiden ein Paar. In dem Video sieht man Travis Kelce und seinen Bruder Jason, die beiden Podcast-Macher, mit einer dritten Person, die nur als Schattenumriss gezeigt wird. Natürlich könnte es Taylor Swift sein. Der Hintergrund – sonst beim Podcast gelb, blau oder rot – ist in die glitzernden Orange-Töne gefärbt, die auch auf Swifts Homepage zu sehen sind. Noch ein Hinweis. Dazu ist kurzer Dialog von Taylor und Travis geschnitten. Sie lobt die Farbauswahl seines Shirts, er sagt, dass es sich dabei um die Farbe ihrer Augen handelt, sie ein bisschen aufgekratzt: „Machen wir jetzt einen Podcast?“ Und dann sieht man Swift dabei, wie sie den beiden etwas Neues zeigen will. Ihr Album? Und nun warten die Swifties darauf, ob Swift in der neuen Podcast-Folge zu hören ist und wenn ja, was sie zu sagen hat, ob sie etwa bekannt gibt, wann das Album erscheint. Die Extra-Aufmerksamkeit kommt den Podcast-Machern sicherlich auch gelegen.

Taylor Swift läutet mit „The Life of a Showgirl“ eine neue Ära ein

Die Orange-Töne läuten ein neues Farbschema, einen neuen Abschnitt, oder wie Swift-Fans sagen, eine neue Ära bei ihr ein. Und wie wird diese Ära klingen? So wie ihre Folk-Alben „Folklore“, „Evermore“ und „The Tortured Poets Department“? Oder wieder poppiger wie die Alben zuvor, also „Red“, „1989“, „Reputation“ und „Lover“? Auch da hat Swift möglicherweise eine Fährte gelegt. Denn kurz nach dem auf ihrer Homepage das neue Album angekündigt worden ist, erschien auf dem Musikstreaming-Dienst Spotify eine Playlist - mit mint-orangefarbenen Tönen unterlegt, ein T.S. im Hintergrund -, die auf Englisch „And, baby, that’s show business for you” übertitelt ist. Darauf zu hören sind 22 Swift-Songs, alles Titel, die sie gemeinsam mit Max Martin produziert hat, der Mit-Produzent der poppigen Alben. Und schon wird in Fachkreisen spekuliert, dass das zwölfte Album nicht mehr mit Jack Antonoff und Aaron Dessner entstanden ist, den beiden, die den Sound von Swifts Folk-Alben mitgeprägt haben. Es könnte also tatsächlich wieder poppiger werden - oder ganz anders.

Swifts Vorgängeralbum „The Tortured Poets Department: The Anthology“ erschien im April 2024. Auf der Musikstreaming-Plattform Spotify war es in dem Jahr das global meistgehörte Musikalbum. Der Anbieter gibt außerdem an, dass Swift pro Monat 90,4 Millionen Hörerinnen und Hörer hat. Songs von ihr seien 2024 am häufigsten angehört worden. Wer eine solche Hörerschaft hinter sich versammelt, dem fällt es natürlich auch leichter, mit geschickten Ankündigungen nicht nur Spannung zu erzeugen, sondern auf Suchmaschinen und auf den Social-Media-Plattformen an vorderster Stelle ausgespielt zu werden. Gutes Marketing kann so einfach sein, wenn man bereits Superstar ist.

Erst im Dezember beendete Taylor Swift ihre monumentale Eras-Tournee

Das elfte Studio-Album von Swift erschien, als sie gerade mit ihrer monumentalen Eras-Konzerttournee eine mehrmonatige Pause eingelegt hatte. Die große Stadiontournee nahm Swift vom März 2023 bis zum Dezember 2024 in Anspruch. Jedes Konzert stand sie mehr als drei Stunden im Rampenlicht und präsentierte Songs aus allen ihren Schaffensperioden. In der Branche wird geschätzt, dass sie insgesamt mehr als 10 Millionen Tickets dafür verkauft und damit rund zwei Milliarden Dollar Umsatz erzielt hat. Das würde die Swift-Tournee zur umsatzstärksten bislang machen. Auf Instagram schrieb Swift, dass diese Tournee das „bisher außergewöhnlichste Kapitel“ ihres Lebens gewesen sei.

Gut möglich, dass das neue Album sich mit diesem Abschnitt ihres Lebens auseinandersetzt. In ihren Songs singt sie immer wieder auch von sich, ihre Fans entschlüsseln dann zum Beispiel, welches Liebeslied zu welchem (Ex-)Freund gehört. „The Life of a Showgirl“ klingt jedenfalls nach großer Konzerttournee und nicht nach der gequälten Künstlerseele, wie das Vorgängeralbum. Während der Tournee kam Swift mit Travis Kelce zusammen. Vielleicht wird sich davon eine Spur im Album finden. Eines ist sicher: Es wird weitere Fährten geben, bis Swifts Album erscheinen wird. Die Spannung muss hochgehalten werden, nicht nur in den Songs, auch im Marketing. In beiden Bereichen gelingt es der 35-Jährigen meisterlich.