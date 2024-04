Musik

Antisemitismus-Debatte um Werner Egk neu entfacht

Der Komponist und Dirigent Werner Egk 1961 vor dem Münchner Nationaltheater. Wegen Egks Tätigkeit während der Nazi-Diktatur soll nun in Augsburg eine nach dem Komponisten benannte Grundschule umbenannt werden. Kritiker sehen Egk als Mitläufer an, der sich nicht als Vorbild eigne.

Plus Der Fall Werner Egk wird wieder aufgerollt: Wie eine junge Musikwissenschaftlerin auf bestürzende antisemitische Äußerungen Egks stieß und welche Konsequenzen das haben könnte.

In Augsburg hat eine breite Mehrheit der Rathausfraktionen einen Antrag eingebracht, die Umbenennung der Werner-Egk-Grundschule erneut zu prüfen. In Pullach wird das Otfried-Preußler-Gymnasium künftig anders heißen; in Neuburg an der Donau ist eine Diskussion um die Paul-Winter-Realschule entbrannt. Vielerorts gibt es neue Erkenntnisse zur Gesinnung beziehungsweise nationalsozialistischer Vergangenheit der Schulnamenspatrone.

In Augsburg kam es schon 2018 zu Bestrebungen, der Werner-Egk-Schule einen anderen Namen zu geben. Damals hatte der Stadtrat dies abgelehnt. Als aber im Sommer 2023 der Musikwissenschaftler Michael Custodis in Augsburg über den Komponisten und seine Verflechtung mit dem NS-Regime sprach, machte sich erneut der Eindruck breit: Die Benennung muss noch einmal geprüft werden. Neu ist jetzt, dass sich auch die CSU bewegt. 2019 hatten vor allem die CSU-Granden die Umbenennung verhindert, um den Komponisten, der in Augsburg aufgewachsen war, zu schützen.

