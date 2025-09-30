Diese 20-Jährige aus Schwabhausen hat ein Vampir-Musical geschrieben

Mit „Draculina – Ein Musical für Kinder“ präsentiert Unser Theater Ihre erste Musicalproduktion als Autorin und Regisseurin. Frau Winter, wie sind Sie auf die Idee zu Draculina gekommen?

ALVA CECILIA WINTER: Das Stück wurde zuerst nicht als Musical konzipiert, ursprünglich hab ich den Text als Stück für die Theatergruppe der Grundschule Weil geschrieben, beziehungsweise für Otto Novoa, der die Gruppe leitet. Die Kinder hatten das Thema Vampire ausgesucht, das stand daher schon fest. Also habe ich überlegt, was ich damit verbinde. Da kam relativ schnell der Gedanke, was wäre, wenn sich die Menschen gar nicht beißen ließen. Dass sich das dann ziemlich genau auf reale Diskussionen über Fleischkonsum übertragen ließ, hat sich dann einfach so ergeben. Und dann gibt es ja so viele etwas lächerliche Klischees über Vampire, dass sich die schlechten Wortwitze quasi von selbst schreiben. Das hat mir großen Spaß gemacht.

