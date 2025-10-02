84-Jähriger ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall auf der B17

Am Mittwochmittag fuhr eine 26-Jährige aus dem Bereich Augsburg mit ihrem Pkw auf der B17 in nördliche Fahrtrichtung. Zum selben Zeitpunkt war auf Höhe von Igling auch ein 84-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bereich Augsburg, unterwegs. Die 26-Jährige musste verkehrsbedingt etwas abbremsen. Dies erkannte der direkt dahinter fahrende 84-Jährige zu spät und fuhr der 26-Jährigen auf, informiert die Polizei Landsberg.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Der Pkw des Mannes musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Bei dem 84-Jährigen wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Daher wird nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ermittelt. (AZ)