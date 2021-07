Penzing: Führt die Intel-Ansiedlung zum Verkehrskollaps?

Plus Entscheidet sich Intel für Penzing, werden Tausende Berufspendler unterwegs sein. Über das vorhandene Verkehrsnetz gehen die Meinungen auseinander.

Der US-amerikanische Konzern Intel will eine Chipfabrik bauen und sucht europaweit nach einem Standort. In Bayern bewerben sich Schweinfurt und Penzing. Kommt das Unternehmen tatsächlich auf den Fliegerhorst, wäre es perspektivisch der größte Arbeitgeber im Landkreis Landsberg, Tausende Jobs sollen entstehen. Damit verbunden ist aber auch die Frage, welche Folgen das fürs Verkehrsaufkommen hätte. Das LT hat nachgefragt.