Landsberger Seniorin um viel Geld betrogen - Polizei fasst Verdächtigen

Immer wieder geben sich Betrüger im südlichen Oberbayern am Telefon bei Senioren als Polizisten aus. Auch eine Landsbergerin wird Opfer. Die Kripo fasst einen Verdächtigen.

Derzeit halten falsche Polizeibeamte die echte Polizei in Atem. Wie berichtet, wurden – auch im Landkreis Landsberg – im südlichen Oberbayern zuletzt Senioren mehrfach Opfer von Betrügern. Unbekannte gaben sich am Telefon als Polizisten aus und erbeuteten Hunderttausende Euro. Jetzt ist der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ein Ermittlungserfolg gelungen.

Die betrogene Seniorin aus Landsberg hat ihr Vermögen wieder

In einem Fall übergab eine Seniorin aus Landsberg nach einem mehrere Stunden andauernden Telefongespräch am Sonntagabend einen sechsstelligen Bargeldbetrag an einen ihr unbekannten männlichen Abholer. In Hagen in Nordrhein-Westfalen konnte nun ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass der 43-Jährige dringend tatverdächtig ist, an dem Betrugsdelikt in Landsberg beteiligt gewesen zu sein. Das von der 68-jährigen Rentnerin erlangte Vermögen konnte sichergestellt werden. Der 43-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft. (lt)

