Aktionstag an der Grundschule Apfeldorf-Kinsau: „Musik ist eine Sprache, die uns alle verbindet“

Fröhliche Musik schallte durchs Dorfgemeinschaftshaus in Kinsau: Mehr als 100 Kinder hatten sich dort versammelt und machten gemeinsam Musik. Denn um das gemeinsame Singen und Musizieren ging es beim „Aktionstag Musik in Bayern“, an dem auch die Grundschule Apfeldorf-Kinsau mit allen vier Jahrgangsstufen teilnahm. Dazu gesellten sich noch die Vorschulkinder des Kinsauer Kindergartens.

Es wurde gesungen, getrommelt und mit Blasinstrumenten gespielt. Die jungen Musikanten und Musikantinnen waren alle sichtlich mit Begeisterung dabei. „Musik ist eine Sprache, die uns alle verbindet – und verzaubert“, sagte Schulleiterin Sabine Weber. „Musik ist ein Zauber“ hieß dann auch das Lied, das die gesamte Grundschule lautstark zusammen sang, mit Gitarrenbegleitung von Musiklehrerin Carmen Ihle.

Schüler aus Apfeldorf und Kinsau präsentieren verschiedene Genres

Danach trat die Bläserklasse auf die Bühne: Drei Klarinetten, zwei Saxophone, Waldhorn, Tuba und Posaune ertönten. Die jungen Bläser und Bläserinnen waren während des Schuljahres im Rahmen des Musikunterrichts von Lehrern der Musikschule Pfaffenwinkel unterrichtet worden. Beim Aktionstag demonstrierten sie nun unter der Leitung von Marcus Graf, Leiter der Musikschule, was sie schon alles gelernt hatten.

„Hip, hop – Schule ist top“ sang dann die erste Klasse, und die Vorschulkinder des Kindergartens Kinsau warteten mit dem lustigen Lied „Huk die Stubenfliege“ auf. Mit Gesang und Boomwhackers – das sind bunte, gestimmte Klangröhren aus Kunststoff – musizierten die zweite und die vierte Klasse. Dschungelatmosphäre kam bei dem bekannten Lied „The Lion Sleeps Tonight“ auf, das die Drittklässler präsentierten.

Nach dem Aktionstag Musik bekommt die Grundschule Apfeldorf-Kinsau eine Urkunde

Für Stimmung sorgte die Percussion-Gruppe mit ihren Djembés: Auf den westafrikanischen Trommeln spielten sie flotte Rhythmen unter der Leitung ihres Percussionlehrers Rüdiger Maul, der ebenso der Musikschule Pfaffenwinkel angehört und die jungen Trommler und Trommlerinnen im Rahmen einer Kooperation mit der Schule unterrichtet.

Beim bayernweiten „Aktionstag Musik“ beteiligten sich heuer insgesamt mehr als 165.000 Musikantinnen und Musikanten aus über 1100 teilnehmenden Einrichtungen, darunter Schulen, Kindergärten, Musikschulen und Vereine. Ganz Bayern wurde damit quasi zur Bühne – überall wurde zusammen Musik gemacht, an lauter verschiedenen Orten. Organisiert wurde der Aktionstag von der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten am Ende einen Aufkleber mit der Aufschrift „Aktionstag Musik in Bayern - Ich bin dabei!“ Sie durften alle miterleben, wie viel Spaß gemeinsames Musizieren machen kann. Für die Grundschule gab es außerdem eine Urkunde.