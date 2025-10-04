Arbeiten beim Abfallwirtschaftszentrum: „Für manche sind wir halt nur die vom Müll“

Pünktlich nach der Mittagspause hat sich vor den Toren des Abfallwirtschaftszentrums Hofstetten bereits eine Autoschlange gebildet. Ruhe sucht man hier vergeblich. Auf dem Gelände herrscht stets Bewegung. Autos fahren hinein, Müll landet in großen Containern, Autos fahren raus. Etwa 50 Tonnen Restmüll landen täglich in der Anlage, hinzu kommen viele weitere Tonnen an anderen Abfällen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles glattläuft. In unserer Artikelserie „Dirty Jobs“ stellen wir gesellschaftlich relevante Berufe vor, die einige Menschen abschrecken würden und zeigen die Realität des dortigen Alltags.
Hofstetten
