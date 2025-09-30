CSU, UBV und Grüne wollen Zeichen setzen: Kreistag soll sich gegen Gasbohrungen aussprechen

Anfang August begann auf dem umzäunten Gelände unweit von Reichling die umstrittene Gasbohrung. Die Probebohrungen sind mittlerweile beendet, doch die Kritik an dem Vorhaben reißt nicht ab. Vor drei Wochen, kurz nachdem Aktivisten auf den 40 Meter hohen Bohrturm geklettert waren, platzierte Greenpeace ein großes Banner neben dem Bohrplatz. Jetzt soll der Kreistag ein Zeichen setzen. In seiner Sitzung am frühen Dienstagabend steht ein gemeinsamer Antrag von CSU, UBV und Grünen auf der Tagesordnung. Seine wichtigsten Ziele: Der Kreistag spricht sich gegen die aktuell geplanten Gasbohrungen und Gasförderungen im Landkreis aus und der Landkreis stellt keine eigenen Grundstücke für das Projekt zur Verfügung.

Am 26. Juni 2024 hat das Bergamt Südbayern, eine dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie nachgeordnete Behörde, die Genehmigung für die Gasbohrung erteilt. Hinter dem Projekt steht die Firma Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH (ehemals Genexco Gas GmbH). Zusammen mit der Firma Genexco Gas GmbH hält das Unternehmen zwei Konzessionen für ein insgesamt 100 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Lech und Ammersee, in dem bis zu zehn Erdgasbohrungen geplant seien. Nach Angaben des Bergamts wurde ein weiteres Grundstück für eine zweite Gasbohrung bereits gepachtet. Dieses Grundstück liegt im Konzessionsgebiet Lech Ost.

Eine Vielzahl an Rückmeldungen aus der Bevölkerung

„Die Vorhaben haben zu einer Vielzahl an Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie von kommunaler Seite geführt – insbesondere im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf Trinkwasser, Landschaftsschutz, Klimaschutz, landwirtschaftliche Nutzflächen sowie die Lebensqualität der unmittelbar betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner“, heißt es in dem Antrag, der von den Fraktionssprechern Wilhelm Böhm (CSU), Christoph Jell (UBV) und Renate Standfest (Grüne) unterzeichnet ist und nach Informationen unserer Redaktion von der früheren Reichlinger Bürgermeisterin und aktuellen stellvertretenden Landrätin Margit Horner-Spindler initiiert wurde. Folgende Punkte aus dem Antrag soll der Kreistag beschließen:

Der Kreistag spricht sich gegen die aktuell geplanten Gasbohrungen und Gasförderungen im Landkreis Landsberg aus, insbesondere gegen das Vorhaben „Kinsau 1A“ der Firma Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH. Der Kreistag begründet dies insbesondere mit möglichen Risiken für das Grundwasser, das Landschaftsbild und den Klimaschutz sowie mit Auswirkungen auf Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus in unmittelbarer Umgebung. Die Sorgen der betroffenen Bürgerinnen und Bürger in Reichling und angrenzenden Gemeinden werden ausdrücklich ernst genommen.

Der Landkreis wird keine eigenen Grundstücke (Verkauf, Verpachtung, Bestellung von Dienstbarkeiten) für Maßnahmen im Zusammenhang mit fossilen Explorations- oder Fördervorhaben zur Verfügung stellen.

Der Kreistag bekennt sich zum langfristigen Ziel eines nachhaltigen und regional getragenen Energiemixes, wie er im Energie- und Klimaschutzkonzept des Landkreises formuliert ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung erneuerbarer Energien, der Unterstützung von Effizienzmaßnahmen sowie auf einer bürgernahen Energiepolitik.

Die Kreisverwaltung wird gebeten, die Öffentlichkeit regelmäßig über den Stand des Verfahrens rund um die Vorhaben der Firmen Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH und Genexco Gas GmbH zu informieren und – soweit rechtlich zulässig – gegenüber den zuständigen staatlichen Stellen die Belange des Landkreises deutlich zu machen.

Breite öffentliche Diskussion im südlichen Landkreis Landsberg

In dem Antrag wird auch eine Begründung für die geforderten Beschlüsse genannt. Die Gasbohrung „Kinsau 1A“ habe im südlichen Landkreis zu einer breiten öffentlichen Diskussion geführt. Die Maßnahmen werfen aus Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger sowie der kommunalen Ebene Fragen zur Vereinbarkeit mit Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz auf. Auch wenn die Entscheidungshoheit über solche Vorhaben auf Landesebene liege, sei es Aufgabe des Kreistags, die regionalen Interessen klar zu formulieren und die örtlichen Gegebenheiten – insbesondere beim Grundwasserschutz – in die politische Bewertung einzubeziehen.

In Reichling und Umgebung wird auf unterschiedliche Weise gegen die Gasbohrungen demonstriert. Foto: Christian Rudnik

Zudem unterstütze der Landkreis seine Kommunen und Bürgerinnen und Bürger seit Jahren aktiv beim Umstieg auf erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien. „Neue Gasbohrungen stehen hierzu im Spannungsverhältnis“, heißt es in dem Antrag. Darüber hinaus bleibe der energiepolitische Nutzen begrenzt, während negative Begleiterscheinungen wie Lärm, Emissionen, Verkehrsbelastung und Eingriffe in sensible Naturräume real zu befürchten seien. „Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort erwarten zu Recht eine transparente Kommunikation und eine klare Positionierung ihrer politischen Vertreterinnen und Vertreter.“