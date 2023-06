Apfeldorf

Die Arbeiten für Großprojekt in Apfeldorf können starten

Die Arbeiten an der Mehrzweckhalle in Apfeldorf können bald starten.

Plus Für das Dorfgemeinschaftshaus nimmt die Gemeinde Apfeldorf rund acht Millionen Euro in die Hand. Bürgermeister Gerhard Schmid hofft auf einen hohen Anteil an Fördergeldern.

Eine große Baustelle wird es bald für längere Zeit an der Apfeldorfer Mehrzweckhalle geben. Für das Großprojekt „Dorfgemeinschaftshaus“ wird die Gemeinde voraussichtlich rund acht Millionen Euro in die Hand nehmen. Lange wurde geplant – und nun ist es so weit: Die Erweiterung und und Sanierung der Apfeldorfer Mehrzweckhalle sollen bald starten.

Die Gemeinde möchte für das Millionenprojekt nun einen Bauzeitenplan erstellen und dann zeitnah mit den umfangreichen Arbeiten beginnen. Den ersten Schritt zur Umsetzung des Großprojekts hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung bereits getan: Es wurden die ersten Vergaben beschlossen – insgesamt im Wert von rund zwei Millionen Euro. Was aber nur ein Viertel der voraussichtlichen Gesamtkosten ausmacht: Insgesamt würden sich die Kosten am Ende wahrscheinlich bei rund acht Millionen Euro bewegen, so die Schätzung von Bürgermeister Gerhard Schmid. Die Gemeinde solle aber hohe Förderungen einstreichen: „Wir hoffen, dass nur rund zwei Millionen Euro Eigenanteil für die Gemeinde verbleiben werden“, erklärte der Bürgermeister gegenüber unserer Redaktion.

