Innenausbau des Apfeldorfer Dorfgemeinschaftshauses ist in vollem Gange

Es ist ein imposanter Bau, den die Gemeinde neben dem Sportgelände in die Höhe zieht: Auf der Substanz der alten Mehrzweckhalle entsteht hier ein neuer Treffpunkt für das Dorf. Momentan ist der Innenausbau in vollem Gange. Die Malerarbeiten laufen gerade, die Heizung muss noch installiert und nach dem Fliesen müssen die Sanitäranlagen eingebaut werden. Zu einigen Verzögerungen kam es, da die Gemeinde statisch und brandschutztechnisch die höchsten Anforderungen erfüllen musste. „Das hat uns ein wenig zurückgeworfen“, sagt Bürgermeister Gerhard Schmid. Allgemein sei der Gemeindechef jedoch mit den Baufortschritten zufrieden.

Die alte Mehrzweckhalle, die aus dem Jahr 1974 stammt, wurde aufgestockt und erweitert. All jenen im Dorf, denen der „Hochhauscharakter“ des mächtigen Bauwerks womöglich nicht ganz so gut gefallen mag, gibt der Bürgermeister mit auf den Weg: „Wir haben boden- und ressourcenschonend gebaut. Da mussten wir in die Höhe gehen, sonst wäre das so nicht möglich gewesen.“ Die Resonanz der örtlichen Vereine sei sehr positiv, berichtet der Gemeindechef. „Die Vereine freuen sich darauf, das werden super Räumlichkeiten für sie“, meint Schmid.

Mehrere lokale Vereine kommen im neuen Dorfgemeinschaftshaus unter

Im neuen Dorfgemeinschaftshaus wird nach der Fertigstellung ein Großteil der Ortsvereine unter einem Dach sitzen: Unten werden die Schützen und die Fußballer untergebracht sein, im ersten Stock der Trachtenverein, die Landjugend sowie der Theaterverein, und oben die Trachtenkapelle. Die sanierte Turnhalle wird dann endlich auch wieder für den Schulbetrieb genutzt. Derzeit werden die Grundschüler nämlich zum Sportunterricht nach Reichling in die Mehrzweckhalle gefahren.

Durch die Aufstockung konnte im neuen Apfeldorfer Dorfgemeinschaftshaus oben ein eigener geräumiger Veranstaltungssaal errichtet werden. Die Vereine wollen den Raum möglichst bald nutzen und sind schon am Planen. „Im Oktober sollen die ersten Veranstaltungen stattfinden“, verkündetet der Bürgermeister. Schmid ist zuversichtlich, dass das Dorfgemeinschaftshaus bis zum Sommer fertiggestellt sein wird – bis auf die Außenlagen wie Spielplatz und Parkflächen: Diese werden später fertig. In dem Zuge wird dann auch über einen Gehweg am Tennisplatz entlang eine Fußweganbindung ins Oberdorf errichtet.

Die genauen Kosten für das Großprojekt können momentan nicht beziffert werden. Voraussichtlich wird die Gemeinde aber mit rund neun Millionen Euro wegkommen. Im Gegenzug rechnet die Gemeinde mit umfangreichen Fördergeldern.