Jetzt ist es offiziell: Hotel statt Kulturbau auf dem ULP-Gelände in Landsberg

Jetzt wird auch ganz offiziell aus dem Kulturbau ein Hotel. In seiner Sitzung am Mittwoch soll der Landsberger Stadtrat für das Projekt „Urbanes Leben am Papierbach“ einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beschließen, der unter anderem diese Änderung beinhaltet. Unsere Redaktion hatte bereits Ende 2024 nach Gesprächen mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Projektleiter Marius Jung von Projektentwickler ehret+klein darüber berichtet. Ende 2027 soll das neue Stadtviertel in Landsberg fertig sein: mit 658 Wohnungen und rund 1500 Bewohnenden sowie Flächen für Kunst und Kultur. Die finden dann statt in einem eigenen Gebäude in einem Raum mit 450 Quadratmetern Platz.

„Wir wollen eine kulturelle Nutzung im Quartier haben und es dadurch beleben“, hatte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl Ende vergangenen Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion betont. Und, dass die Stadt auch ein essenzielles Interesse an der Umsetzung eines Hotels habe. Beides soll nun berücksichtigt werden. Für die Baufelder B1 und D soll durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit dem Arbeitstitel „Wohnen, Hotel und Kulturräume am Papierbach“ eine urbane Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit verwirklicht und somit die bisherigen Festsetzungen als auch der städtebauliche Vertrag angepasst werden.

Es gibt auch Kritik an der Lösung der Kulturraum-Frage

Der ursprüngliche Bebauungsplan zur Neuentwicklung der ehemaligen Papierfabrik ist acht Jahre alt. Mitte Oktober 2024 hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vorzubereiten. Zudem aktualisierte das Würzburger Kulturbüro Frankonzept die verfügbaren Kulturräume und Bedarfe und es wurde ein Workshop mit den Quartiersbeiräten durchgeführt, um die Bedürfnisse der Bewohner des Quartiers abzufragen. Laut Pressemeldung der Stadt wünschten sich diese einen Ort für kreative Begegnungen, kleinere Veranstaltungen und nachbarschaftlichen Austausch. Kritiker, die sich kulturelle Räume im ULP-Areal für ganz Landsberg wünschen, bezeichneten die Treffen als „Alibiveranstaltungen“.

Icon Vergrößern So sollte der Kulturbau (links) im neuen Landsberger Stadtviertel aussehen. Foto: Ehret+Klein Icon Schließen Schließen So sollte der Kulturbau (links) im neuen Landsberger Stadtviertel aussehen. Foto: Ehret+Klein

In der Sitzungsvorlage für die Stadtratssitzung am Mittwoch sind die wesentlichen Neuerungen in den Baufeldern D und B1 ausgeführt. Das ist die Einschätzung der Stadtverwaltung:

Baufeld D: Das Gebäude gegenüber dem Mutterturm erhält ein steiles Tonnendach, um die bisher nur aus Flachdächern bestehende Dachlandschaft zu beleben. Damit gelinge es, die Gebäudehöhe optisch zu reduzieren, da das oberste Geschoss sich als Dachgeschoss darstellt. Mit der Verlegung der Tiefgaragen-Zufahrt aus dem Fußgängerbereich an die Von-Kühlmann-Straße werde eine deutliche Aufwertung des Freibereichs erreicht und die Sicherheit erheblich verbessert. Für das Gebäude wird die gewünschte Reduzierung der Kfz-Stellplätze in der Tiefgarage umgesetzt, um damit den Wasserdurchfluss des Grundwassers zu verbessern.

Baufeld B1: Für das Baufeld war im Bebauungsplan ein Gebäude mit kultureller Nutzung im Erdgeschoss und Wohnen in den Obergeschossen vorgesehen. Im städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Investor ist vereinbart, dass in B1 500 Quadratmeter für Kulturnutzungen vorgesehen werden sollen. Hiervon waren 100 Quadratmeter für die Museumspädagogik vorgesehen. Im Laufe der Zeit kam die Idee, statt eines Boardinghouse eine Kombination von Hotel und Kultur vorzusehen. Doch es zeigte sich, dass sich der Betrieb eines Kultursaals kaum wirtschaftlich darstellen lässt. Laut Investor fand sich weder ein Hotelbetreiber, der diese Fläche mit bespielen wollte, noch konnte ein externer Betreiber gefunden werden. Entsprechend den aktuellen Erhebungen durch Frankonzept soll im Baufeld B1 ein bedarfsgerechter Kulturraum mit 450 Quadratmetern entstehen. Für B1 wird eine Reduzierung der Stellplätze verankert, um ebenfalls den Wasserdurchfluss zu verbessern.

Die Stadtverwaltung sieht eine Belebung des öffentlichen Raums

In der Sitzungsvorlage für die Stadträte zieht die Stadtverwaltung Bilanz und schreibt von einer Belebung des öffentlichen Raums, Aufenthaltsqualitäten und einer attraktiven Durchmischung der Erdgeschoss-Zonen. Die Urbanität werde durch die Verteilung der Kultur auf verschiedene, kleinere Einheiten, die Ansiedlung der Hochschule, das aktive Quartiers-Management, die Schaffung von städtebaulich interessanten Räumen und Begrünung erreicht. Insgesamt könnten mit den vorgeschlagenen Änderungen der beiden Baufelder B1 und D die Ziele aus den vorausgegangenen Workshops umgesetzt werden. Eine Reduzierung der Stellplätze führe im Hinblick auf die unterirdischen Wasserströme zu einer Verbesserung. Auch könne im Sinne der Klimaanpassung mit verkleinerten Tiefgaragen und mehr Grün in dem sensiblen Bereich eine verbesserte Rückhaltung von Regenwasser und der Wärmeregulierung erreicht werden.