Die Print-Zeitung für die Ewigkeit

Zeitkapseln gehören zu Grundsteinlegungen wie der Applaus zur Eröffnung. Und fast immer wandert eine Tageszeitung hinein. In Schwabhausen beim Wohn- und Pflegeensemble, in Prittriching bei barrierefreien Wohnungen, in Utting beim Kirchenneubau, in Landsberg beim Haus der Arche und zuletzt in Schwifting beim Kindergarten-Ausbau. Dort lag neben Teddy, Brosche und Hufeisen auch das Landsberger Tagblatt in der Kapsel.

Wie lange wird es die Print-Zeitung noch geben?

Die regionale Tageszeitung ist bisher bei nahezu jeder Grundsteinlegung im Landkreis Landsberg ein Bestandteil der Zeitkapsel. Doch was heute selbstverständlich wirkt, könnte morgen nostalgisch sein. Die Zukunft der Zeitung auf Papier ist ungewiss. So stellt zum Beispiel die „taz“ im Oktober 2025 die werktägliche gedruckte Ausgabe ein. Immerhin: Im Süden Bayerns wirkt die Lage vergleichsweise stabil. Die Mediengruppe Pressedruck in Augsburg investiert etwa in neue Druckmaschinen, um den Standort langfristig zu sichern und die Effizienz zu steigern.

Doch zurück zur Zeitkapsel: Was würden Sie in eine persönliche Box legen? Münzen, Fotos, vielleicht ein altes Smartphone? Eigentlich ist nichts zu banal. Wer heute Kopfhörer oder einen laminierten Stundenplan hinterlässt, schenkt den Menschen von morgen womöglich ein Stück Geschichte. Wer hätte in der Antike gedacht, dass selbst die alltäglichsten Dinge 2500 Jahre später Museumsstücke sind?