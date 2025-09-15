Zeitkapsel in Betondecke des Kindergartens in Schwifting versenkt

Kurz vor dem Eintreffen des Betons für die Kellerdecke des neuen Erweiterungsgebäudes am Kindergarten St. Margareta in Schwifting wurde ein besonderer Moment festgehalten: Kindergartenleiterin Stefanie Welfonder und Bürgermeisterin Heike Schappele versenkten gemeinsam eine Zeitkapsel in das Baustahlgewebe. Unterstützt wurden sie dabei von den Mitarbeitern der ausführenden Firma Xaver Schmid, Marius Bihl und Vorarbeiter und Polier Peter Marus.

Die Zeitkapsel, die vor dem Betonieren in das Stahlgeflecht eingebettet wurde, ist gefüllt mit Erinnerungsstücken für die Nachwelt: einem Gemeindeteddy, einem Kugelschreiber der Gemeinde, einer silbernen Gemeindebrosche, einer aktuellen Tageszeitung, einem selbstgemalten Bild samt Gruß der Kindergartenkinder, dem Zeitungsartikel vom Spatenstich, einem Hufeisen sowie einem Kreuz mit Segensgebet.

Die Förderung für den Kindergarten in Schwifting erreicht die Gemeinde verspätet

Mit dem Erweiterungsbau entsteht nicht nur zusätzlicher Platz für die Krippenbetreuung, sondern künftig auch für die Schulkindbetreuung. Insgesamt investiert die Gemeinde rund 2,6 Millionen Euro in Sanierung und Ausbau des Kindergartens. Auch die Außenanlagen sollen bis Juni 2026 fertiggestellt sein.

In der Bürgerversammlung im Juli 2025 zeigte sich Bürgermeisterin Schappele erfreut über die lebendige Entwicklung der Gemeinde: Allein im vergangenen Jahr wurden in Schwifting demnach 13 Kinder geboren. Weniger erfreulich seien jedoch die finanziellen Rahmenbedingungen. Zwar fließen insgesamt rund 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern in das Projekt, doch deren Auszahlung gestaltet sich schwierig: In diesem und im kommenden Jahr erhält die Kommune lediglich je 10.000 Euro, der Großteil wird erst 2027 überwiesen. „Wir haben die Info bekommen, dass die Fördertöpfe leer sind. Das haut uns den Haushalt komplett durcheinander“, so Schappele.

Um die Familien während der Bauphase zu entlasten, verzichtet die Gemeinde in diesem Jahr bewusst auf eine Erhöhung der Elternbeiträge. Ab dem Kindergartenjahr 2026/27 wird allerdings eine Anpassung unumgänglich sein. „Dann erhöhen wir um mindestens 20 Prozent“, kündigte die Bürgermeisterin in der Bürgerversammlung an.