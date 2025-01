Messerangriff in Kaufering: Polizisten äußern sich zur Gewaltbereitschaft eines Angeklagten

Der zweite Verhandlungstag im Kauferinger Bruder-Prozess begann mit Turbulenzen: Einer der Verteidiger meldete sich kurzfristig krank, weshalb die Verhandlung am Augsburger Amtsgericht eine Stunde später als geplant startete. Für eine Gutachterin war das Warten jedoch vergeblich: Alles, was den Mandanten des erkrankten Rechtsanwalts betrifft – es handelt sich um den jüngeren Bruder –, wurde aus Fairness an diesem Tag nicht behandelt. Die Gutachterin sowie weitere Zeugen müssen sich bis zum nächsten Verhandlungstag gedulden.

Die schwerwiegendste Tat, die den Kauferingern vorgeworfen wird, ist gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen. Bei einem Messerangriff im April 2024 soll der Angeklagte zwei Männern jeweils eine etwa acht Zentimeter tiefe Wunde zugefügt haben. Dem damals 20-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen, seinem älteren Bruder die Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Beim zweiten Termin beschränkte sich das Gericht jedoch nur auf die Vorfälle, die allein dem damals 28-jährigen Bruder vorgeworfen werden. Dieser war zuvor immer wieder polizeilich aufgefallen. Konkret geht es an diesem Verhandlungstag um zwei Vorfälle.

Disco-Besuch endete mit Strafanzeige für den Angeklagten

Oktober 2023: Zwei Polizeibeamte werden wegen einer Körperverletzung zum Kesselhaus, einer Augsburger Diskothek, gerufen. Sie sagen vor Gericht aus und beschreiben, wie sie den Beschuldigten mit auf die Wache nahmen, nachdem zwei Männer ihn bezichtigt hatten, sie geschlagen zu haben. Vor Ort habe sich der Angeklagte beschwert, er habe kein Geld und keinen Handyakku mehr, außerdem sei er nicht ortskundig. „Mein Kollege hat ihm mehrfach und ausführlich den Weg erklärt“, berichtet sie. Doch der Angeklagte sei unkooperativ und unfreundlich gewesen und habe verlangt, von der Streife zurückgefahren zu werden. „Die Polizei ist kein Taxiunternehmen“, habe sie ihm daraufhin klargemacht. Dann musste die Streife zum nächsten Einsatz. Der Angeklagte wartete im Innenhof, während sein Handy in der Dienstwache aufgeladen wurde. Dabei habe er die vorbeifahrenden Beamten für seine Misslage verantwortlich gemacht und sie beleidigt.

Der Verteidiger des Angeklagten fragte einen der Beamten: „Woran machen Sie fest, dass mein Mandant alkoholisiert war?“ Die Antwort des Polizeibeamten folgte prompt: „Die wenigsten Personen, mit denen wir im Kesselhaus zu tun haben, sind nicht alkoholisiert.“ Doch seine Kollegin erinnerte auch an den Alkoholtest, bei dem 1,1 Promille festgestellt wurden. Sie betonte jedoch, dass der Angeklagte insgesamt einen aufnahmefähigen Eindruck gemacht habe.

Hat der Angeklagte erst seine Ex-Freundin mit einer Waffe bedroht und dann Polizisten beleidigt?

Im Dezember 2023 folgte die nächste Tat, die besprochen wurde: Der Angeklagte soll seiner Ex-Freundin eine Waffe an die Schläfe gehalten und ihr damit gedroht haben. Als er kurz danach von der Polizei in Kaufering kontrolliert wurde, fanden die Beamten eine Pistole, Magazine für die Waffe, ein Springmesser sowie Pfefferspray bei ihm. Gegen den 28-Jährigen lag damals bereits ein Haftbefehl vor. Bei der Festnahme beleidigte er laut Zeugenaussage die Polizeibeamten und bedrohte sie mit dem Tod. Auf der Fahrt zum Arrest soll er einem Beamten gesagt haben, dass er ihn finden und töten werde, und angedeutet haben, auch dessen Tochter etwas antun zu wollen. Er steht daher auch wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht.

„Warum wurde kein Bluttest gemacht, wenn der Angeklagte so verhaltensauffällig und aggressiv gewesen sein soll?“, fragte der Verteidiger den Landsberger Polizisten im Zeugenstand. Auf die Idee sei er nicht gekommen, erklärte der Polizist, woraufhin der Angeklagte ihn direkt fragte: „Aber ich habe sie anscheinend schwer bedroht?“ Der Angeklagte zeigte sich auch ansonsten aktiv und wirkte oft unzufrieden mit den Aussagen der insgesamt sechs Polizeibeamtinnen und -beamten im Zeugenstand.

Sein jüngerer Bruder zeigte hingegen weniger Regung. Das könnte sich beim nächsten Prozesstag am 7. Februar ändern: Dann stehen auch wieder Taten, die ihm vorgeworfen werden, thematisiert.