Nach Messerangriff in Kaufering steht Brüderpaar vor Gericht

Mit Fußfesseln an den Knöcheln werden die beiden Brüder von Polizeibeamten getrennt in den Gerichtssaal geführt. Beide befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der JVA Gablingen. Ihnen wird einiges zur Last gelegt, im Fokus der Verhandlung steht ein Messerangriff im April 2024 in Kaufering. Der Prozess wird sich über mehrere Wochen ziehen, in der ersten Sitzung wird die lange Anklageschrift verlesen.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Messerangriff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis