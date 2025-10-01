Wann wird die neue Treppe zum Leitenberg in Finning gebaut?

Die Treppe hinunter zur Windach ist die kürzeste Verbindung vom Wohngebiet auf dem Leitenberg in den Ortskern von Finning und wird entsprechend gern von Fußgängern benutzt. Die Treppe soll nun neu gebaut werden - und zwar im Zusammenhang mit dem Doppelhaus, dessen Genehmigung bei den Nachbarn am Leitenberg für einige Kritik gesorgt hat. Die Treppe war jetzt mehrfach Thema im Gemeinderat.

Mit Argwohn wurde aus dem Umfeld des Bauvorhabens nicht nur die Absicht betrachtet, an dem früher wild bewachsenen und im Winter gerodeten Steilhang (auf einer Länge von 28 Metern fällt das Gelände um acht Meter ab), zu bebauen, sondern auch der Umstand, dass die Treppe unter Mitwirkung des benachbarten Bauherrn erneuert werden soll. Würden da am Ende private und öffentliche Interessen in unzulässiger Weise verquickt? So könnte man die Frage formulieren, die im Raum stand.

Neue Treppe zum Leitenberg: Podeste und kürzere Auftritte

Bürgermeister Siegfried Weißenbach betont nun erneut, dass die Treppe zwar parallel zu dem geplanten Wohnungsbau erneuert werden soll, aber es sei selbstverständlich so, dass die Gemeinde ihren Finanzierungsanteil gemäß Kostenvoranschlag selbst bezahlen werde. Es sei aber sinnvoll, das öffentliche und das private Bauvorhaben gemeinsam anstatt getrennt abzuwickeln, verdeutlicht der Bürgermeister. „Das kommt für uns günstiger, wenn die andere Baustelle eh da ist.“

Die Planung für die Treppe wurde kürzlich dem Gemeinderat vorgestellt. Der Aufgang wird künftig durch vier Podeste gegliedert, die nach jeweils 16 Stufen (Auftritthöhe 16 Zentimeter) eingefügt werden. Der bisherige Aufgang weist solche Zwischenebenen nicht auf. Am oberen Ende wird der Treppenanfang etwas zurückgesetzt, die bisher recht langen Stufen werden auf 21 Zentimeter verkürzt. Somit können auf etwas kürzerer Strecke trotzdem die Podeste untergebracht werden, erklärt Bürgermeister Weißenbach weiter. Am oberen Ende wird die Treppenbreite reduziert. Nur so ist es möglich, die künftige Doppelhaus-Bebauung mit einer drei Meter breiten Zufahrt zu erschließen. Diese sei derzeit nur 2,96 Meter breit - und zwar deswegen, weil eine Begrenzungsmauer des südlichen Grundstücks etwas über die Grenzlinie rage, wie der Bürgermeister anmerkt.

Ein Nachbar klagt gegen Baugenehmigung und Treppe

Offen ist indes, wann die Treppe erneuert wird, wenn dies gemeinsam mit dem Wohnungsbau an deren Südseite erfolgen soll. Zwar wurde der Bau eines Doppelhauses an dem steilen Westhang genehmigt, wie Weißenbach sagt, jedoch habe ein nördlicher Nachbar Klage gegen diese Genehmigung, aber auch gegen den Neubau der Treppe erhoben.

In einer weiteren Gemeinderatssitzung war die Treppe sowie die teilweise Verlegung des Fußweges Richtung Sportplatz erneut Thema. Der Steig mit Blockstufen soll nach einer vorläufigen Kostenschätzung 53.000 Euro kosten, das Verlegen des Fußweges 23.000 Euro. Die Maßnahmen sollen im Rahmen einer städtebaulichen Vereinbarung schriftlich fixiert werden. Aufgrund dessen und auch hinsichtlich der Einwände aus der Nachbarschaft wird dazu ein Rechtsbeistand hinzugezogen.

Etliche Anwohner, die die Bauvorhaben kritisch sehen, waren zur Sitzung gekommen, es gab zahlreiche Zwischenrufe. Einer Anwohnerin wurde Rederecht erteilt. Sie machte deutlich, dass sie der Gemeinde ein Nutzungsrecht für den Weg in Richtung Dorf einräumen würde, wenn die Treppe so bliebe, wie sie jetzt sei. Die Treppe so zu belassen, lehnte Weißenbach ab. Er verwies darauf, dass diese ein öffentlicher Fußweg sei, jedoch den Vorschriften dafür nicht entspräche. Die Anwohnerin wies auf mehrere Probleme in Verbindung mit der neuen Treppe hin: Diese sei zu steil, der Beton würde im Winter rutschig, die Treppe müsse gesalzen werden.