„Ja, wo ist denn die Fuchstalbahn?“: Befürworter drängen mit lustiger Aktion auf Antwort

„Ja, wo ist denn die Fuchstalbahn?“, fragen neun Befürworter einer Zugverbindung von Landsberg nach Schongau und schauen mit Ferngläsern und Papprollen in die Ferne. Sie stehen buchstäblich und sinnbildlich im Nebel an den Gleisen zwischen Denklingen und Kinsau, wo meist nur einmal am Tag ein Güterzug fährt. Vor mehr als zwei Jahren wurde eine Fahrgastanalyse zur möglichen Reaktivierung der Fuchstalbahn in Auftrag gegeben. Bei den Befürwortern in den Landkreisen und Gemeinden entlang der Strecke wächst daher der Unmut. Vertreter des Arbeitskreises Fuchstalbahn der Umweltinitiative Pfaffenwinkel fordern vom Freistaat Bayern endlich konkrete Ergebnisse oder zumindest ein Signal, in welche Richtung die Untersuchungen gehen.

Fuchstalbahn-Befürworter sagen wichtiger Marker für Reaktivierung sei problemlos erreichbar

Bereits Ende 2022 hatten die Landkreise den Freistaat aufgefordert, das Fahrgastpotenzial der Strecke zwischen Landsberg und Schongau zu prüfen. Ein positives Ergebnis gilt als Voraussetzung für die nächsten Schritte im Reaktivierungsprozess. Im August 2023 hatte der damalige bayerische Verkehrsminister die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mit der Analyse beauftragt. Seither, so die Kritik der Initiatoren, sei jedoch „nichts Substanzielles“ mehr zu hören gewesen.

Auf Nachfragen der Presse erklärt die BEG, dass sich die Veröffentlichung des Ergebnisses wegen eines aufwendigen Abstimmungsprozesses und neuer Sachverhalte verzögere. Ein konkreter Termin wurde bislang nicht genannt.

Der Arbeitskreis Fuchstalbahn in der Umweltinitiative Pfaffenwinkel UIP führte am Mittwoch 15. Oktober um 11 Uhr am Bahnübergang Neuhof zwischen Kinsau und Denklingen die Aktion "Ausschauhalten nach der Fuchstalbahn" durch. Foto: Wolfram Ruoff/ Bürgerforum Buntes Fuchstal

Die Befürworter der Reaktivierung verweisen auf ein bereits 2002 erstelltes Gutachten, das über 1000 Reisendenkilometer pro Werktag prognostizierte – ein entscheidender Schwellenwert für die Wirtschaftlichkeitsprüfung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG). Angesichts des starken Zuzugs und Wachstums der Region sei diese Marke heute „problemlos erreichbar“, so die Initiative.

Das GVFG ermöglicht den Kommunen die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen, sobald ein volkswirtschaftlich sinnvoller Nutzen-Kosten-Index von über 1,0 erreicht wird. Der Bund übernimmt dabei je nach Maßnahme bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Gemeinden beteiligen sich meist an der Schaffung von Park&Ride-Anlagen, Fahrradstellplätzen und Busanbindungen.

„Nach über zwei Jahren erwarten wir vom Freistaat endlich ein Signal.“

Aus Sicht des Arbeitskreises spricht vieles für eine Reaktivierung: Die Fuchstalbahn sei eine wichtige Verkehrsachse von Augsburg über Landsberg nach Schongau und Füssen, diene dem Tourismus, verbinde Landkreise miteinander und biete Anschlussmöglichkeiten bis nach Paris und Wien. Die Strecke selbst befinde sich in einem „hervorragenden baulichen Zustand“. Auch für die Bundeswehrstandorte Altenstadt und Schongau ergeben sich laut des AK Fuchstalbahn Vorteile.

Mit ihrer Aktion am Mittwochvormittag zeigten die Unterstützer, dass ihre Geduld am Ende ist. „Nach über zwei Jahren erwarten wir vom Freistaat endlich ein Signal“, sagen sie. Angesichts der aktuellen Verkehrsdiskussionen und Klimaziele wäre eine reaktivierte Bahnlinie zwischen Augsburg und dem Pfaffenwinkel ihrer Meinung nach ein wichtiges Zeichen für eine nachhaltige Mobilität in der Region.