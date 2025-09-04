Die Gasbohrung in Reichling wird ein umstrittenes Thema bleiben

Wirklich überrascht wirkte am Donnerstagvormittag niemand. Eine Demo in Reichling, natürlich wegen der Gasbohrung, was auch sonst. Die Worte „Reichling“, „Gasbohrung“ und „Demo“ scheinen seit mehr als einem Jahr unzertrennlich zusammenzugehören, ein sich wiederholender medialer Dreiklang. Und das wird auch erstmal so bleiben – zu Recht. Denn bisher ist von politischer Seite wenig passiert, was den Aktivistinnen und Aktivisten den Eindruck verschaffen würde, dass ihre Sorgen gehört werden.

Bayern wird seine Klimaziele nur schwierig einhalten können

Weiterhin setzt Aiwanger auf Gas, angeblich als Brückentechnologie. Nur fraglich, wie lang diese Brücke in der Vorstellung des bayerischen Wirtschaftsministers ist. Denn insgesamt könnte es nicht nur eine, sondern zehn Bohrstellen in dem Areal westlich vom Ammersee geben. Auf den mehr als 100 Quadratkilometern haben sich Unternehmen die Konzessionen zu Erdgasförderung gesichert. Sollte es dort wirklich so weitergehen wie in Reichling, wäre das ein fatales und niederschmetterndes Signal an die junge Generation. Schon jetzt droht Deutschland sein Klimaziel „Klimaneutralität bis 2045“ nicht zu erreichen, Bayern möchte das offiziell sogar bis 2040 schaffen. Dass der Freistaat diese Vorreiterrolle mit dem aktuellen Energiekurs erfüllen kann, dürfte leider unwahrscheinlich sein.

Insofern wird man sich wohl oder übel an die Proteste und Demonstrationen gewöhnen müssen. Wen das stört, sollte seinen Frust nicht an den Aktivistinnen und Aktivisten herauslassen. Sie fordern letztlich nur das, was die Regierung ihnen versprochen hat: Eine klimafreundlichere Politik.