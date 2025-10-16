Bürgermeisteramt in Fuchstal: Bewerber spricht über Lebenserfahrungen, Windräder und die Jagd

Das Rathaus in Fuchstal ist Toralph Keil bestens vertraut. Er leitet seit fünf Jahren das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft. Der 52-Jährige strebt allerdings einen Stellenwechsel im Haus an. Er möchte Bürgermeister Erwin Karg beerben, der nicht wieder antritt. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert er sich zu seiner Motivation, seinen inhaltlichen Schwerpunkten und zahlreichen Erfahrungen im Leben.

Keil stammt gebürtig aus dem ostsächsischen Bautzen und ist in Leipzig aufgewachsen. Kurz nach dem Mauerfall erlernte er den Beruf des Stuckateurs und machte seinen Meister. Als Mitte der Neunziger in der Baubranche eine Krise ausbrach, zog er nach Reutlingen und arbeitete zwischendurch auch ein Jahr bei Jeep-Safaris als Reisebegleiter auf Mallorca. Ein Jahr arbeitete er auch im Auftrag eines deutschen Unternehmers an dessen Villa in Florida und erledigte Kundenaufträge in der Schweiz und Liechtenstein. „Mein erlernter Beruf wird nicht überall gebraucht, da sind die Arbeitswege häufiger länger“, verweist Keil. In der Spitze hatte er zehn Mitarbeiter. Der Aufwand und der Wunsch, sich beruflich zu verändern, führten zur erfolgreichen Bewerbung bei der VG Fuchstal.

Bewerber fürs Bürgermeisteramt in Fuchstal lebt in Utting am Ammersee

Vor 19 Jahren ließ er sich im Landkreis Landsberg nieder, seine Frau stammt vom Ammersee. Ihr Sohn ist inzwischen erwachsen, die Tochter ist zwölf Jahre alt. Sollte er die Wahl gewinnen – im ersten Schritt steht am 12. November die Nominierungsversammlung der Liste Fuchstal an – will er wie bisher von Utting nach Leeder ins Rathaus pendeln.

„Der Wunsch, die Aufgabe zu übernehmen, kommt von mir. Ich habe die Idee schon länger. Ich bin flexibel und gehe gerne neue Aufgaben an“, sagt Keil. Anfang des Jahres sei er auf die Vertreter der Liste Fuchstal zugegangen und habe sich vorgestellt. Ihm sei es wichtig gewesen, dass die Liste für den gesamten Ort stehe, nicht nur für Ortsteile. Damit wolle er „alte Ressentiments zwischen den Ortsteilen umgehen.“ Da sei es auch ein Vorteil, dass er von außen komme und deswegen keine Ambitionen habe, den einen oder anderen Ortsteil zu bevorzugen. Fuchstal bezeichnet er als „lebenswerte und interessante Gemeinde.“

Mehr Wohnraum und die Erneuerung der Trinkwasserversorgung sind zentrale Themen

Auf dem Themenzettel für die kommenden Jahre steht bei ihm ganz oben, (bezahlbaren) Wohnraum zu schaffen, und dabei das Ortsbild immer im Blick zu behalten. „Beim Baugebiet hinter dem Edeka müssen wir endlich Gas geben. Auch kommunaler Wohnungsbau wäre sinnvoll. Die Gemeinde hat die dafür nötigen Grundstücke.“ Letztlich müsse die Finanzierung aber darstellbar sein, fügt er an. Das sagt der Leiter des Bauamts unter anderem wegen absehbarer Investitionen in die Trinkwasserversorgung.

Beim amtierenden Bürgermeister stand das Thema Energiewende in den vergangenen Jahren ganz weit oben, wie positioniert sich Keil hier? „Weitere Windräder wird es nicht geben. PV-Anlagen auf gemeindlichen Gebäuden sind noch ein Thema und gegebenenfalls die Fernwärme.“ Bei letzter müsse aber geprüft werden, was sinnvoll und machbar sei. Aktuell sei die Kommune hier an der Kapazitätsgrenze. „Wir produzieren jetzt schon dreimal mehr Strom als Fuchstal selbst verbraucht.“

In der Freizeit ist Toralph Keil gerne draußen. Dann ist er mit dem Motorrad unterwegs, beim Wintersport oder Angeln. Er ist zudem Jäger, aber ohne eigenes Revier. „Ein eigenes Revier ist eine große Aufgabe. Dafür fehlt mir dann doch die Zeit.“ Die will er nun erst einmal in den Wahlkampf stecken.