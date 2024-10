Corpuls gehört zu den wachstumsstärksten Mittelständlern in Deutschland

Das Familienunternehmen GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH aus Kaufering, besser bekannt unter dem Markennamen „Corpuls“, gehört laut dem „Handelsblatt“ auch in diesem Jahr wieder zu „Deutschlands wachstumsstärksten Mittelständlern“. Das Unternehmen liegt im branchenübergreifenden Vergleich auf Rang zwei, informiert die Firma in einer Pressemitteilung. Derzeit wird eine neue Firmenzentrale an der B17 auf Iglinger Flur errichtet. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr zudem den Einstieg eines Finanzinvestors aus Skandinavien bekannt gegeben.

Geschäftsführer Christan Klimmer sagt zu der Auszeichnung: „Es erfüllt uns alle mit großem Stolz, hier mehrere Jahre in Folge ganz vorn mit dabei zu sein. Zugleich sehen wir die erneute Auszeichnung als Ansporn, weiter mutig und entschlossen voranzugehen. Wir wollen vor allem auch im Ausland weiter expandieren und neue Märkte erschließen.“ Michael Heller, zuständig für die strategische Ausrichtung des Unternehmens hebt die Bedeutung von Digitalprodukten wie Telemedizinsoftware hervor. Diese komme nicht nur in Deutschland im Rahmen verschiedener Telenotarzt-Projekte zum Einsatz, sondern auch in Großprojekten zum Beispiel in Norwegen, im australischen Bundesstaat New South Wales oder in Hongkong. Corpuls erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von knapp 127 Millionen Euro, im Jahr darauf lag dieser bei 143,5 Millionen – Tendenz steigend. Deswegen fiel auch die Entscheidung für den Neubau des Firmensitzes. Hier werden aller Voraussicht nach Ende nächsten Jahres die ersten der über 500 Mitarbeitenden einziehen.

8000 Mittelständler in Deutschland für die Analyse untersucht

Die Rangliste zu den „Unternehmen mit dem höchsten Plus bei Umsatz und Gewinn“ ermittelt Munich Strategy jährlich in Kooperation mit dem „Handelsblatt“. In diesem Jahr wurden 8000 Mittelständler aus den unterschiedlichsten Branchen untersucht. Schon in den vergangenen Jahren belegte Corpuls jeweils einen der vorderen Plätze: 2022 führte das Unternehmen die Top 100 an, im zurückliegenden Jahr belegte es Rang vier. Für die Studie wurden zwei Kriterien je zur Hälfte gewichtet: das durchschnittliche Umsatzwachstum und die durchschnittliche Ertragskraft der Jahre 2019 bis 2022/2023, um eine „längerfristige und stabile Entwicklung abzubilden“. Das Gesamtergebnis ergibt sich durch die Zusammenführung beider Rankings.