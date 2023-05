Kaufering

Corpuls begründet Umzug nach Igling und Einstieg des Finanzinvestors

Plus Das Kauferinger Familienunternehmen Corpuls baut in Igling. Die Geschäftsführer äußern sich zum Standortwechsel und der Frage, weshalb sie die Mehrheit an der Firma abgeben.

Im Englischen spricht man bei Firmen, die erfolgreich, aber dennoch vergleichsweise unbekannt, sind von "Hidden Champions." Auf den Kauferinger Medizingerätehersteller GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, der unter dem Produktnamen Corpuls bekannter ist, trifft das in doppelter Hinsicht zu. Das Unternehmen mit rund 450 Beschäftigten ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen und die Firmenzentrale liegt unscheinbar in einem Wohngebiet. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären die drei Mitglieder der Unternehmensführung, warum die Firma Kaufering schweren Herzens den Rücken kehren wird. Sie erläutern zudem, weshalb sie einem skandinavischen Finanzinvestor die Mehrheit am Familienunternehmen verkauft haben.

Ein ausschlaggebender Punkt für den Umzug war, dass es in Kaufering nicht gelang, für die Expansionspläne ausreichend Stellplätze nachzuweisen. Klaus Stemple sagt: "Wir hätten während der Bauzeit ein Problem gehabt, weil wir Arbeitsplätze in angemietete Container hätten verlagern müssen und die nur auf dem Parkplatz hätten positionieren können." Und auch danach wäre der Nachweis nur gelungen, wenn das Unternehmen auf einer Wiese gegenüber vom Firmengelände hätte Parkplätze ausweisen dürfen. Vor einigen Jahren wäre das noch möglich gewesen, erklärt Christian Klimmer, doch infolge des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" hätten sich die Regeln verschärft. "Die Wiesen werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die bei uns ist so eingestuft, dass unser Vorhaben mit dem Naturschutz kollidiert", so Klimmer.

