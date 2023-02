Epfacher bereiten ihrem Prinzen einen großen Empfang

Der Prinz des Faschingsclubs Hohenfurch wird bei seinem Heimspiel gefeiert. Bei dem Umzug in Epfach geht es auch um ein Hausverbot für Denklingens Bürgermeister.

So mancher Monarch dürfte neidisch werden angesichts der Huldigungen für Prinz Christoph II., Herrscher vom Römischen Reich der Via Claudia. Beim Faschingsumzug in Epfach wurde ihm ein grandioser Empfang bereitet, der den Prinzen des Faschingsclubs Hohenfurch zu Tränen rührte. Auf Fahrzeugen, Handwagen und den Rücken von Gästen war die Nachricht aufgeklebt: "Wir sind Prinz". Für Christoph Besel war es ein Heimspiel. Eng an seiner Seite immer Prinzessin Magdalena I. Sie sind auch außerhalb der fünften Jahreszeit ein Paar. Magdalena I. kommt, wie der Moderator des Umzugs verriet, aus dem "Epfacher Ortsteil Denklingen". Bei dem Faschingstreiben ging es auch um (kommunal)politische Themen. So wurde unter anderem das Hausverbot für Bürgermeister Andreas Braunegger ( CSU) in einer Gaststätte aufgegriffen.

Braunegger soll versucht haben, beim Wirtshaus zur Sonne in Epfach Personal abzuwerben fürs unlängst eröffnete Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen. Sicher sei, dass der Bürgermeister nicht mehr hinein dürfe, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion bei den Wagenbauern. Deswegen habe der Rathauschef kürzlich beispielsweise bei einer Versammlung der Jagdgenossenschaft Epfach gefehlt. Mit ihrer ganz eigenen Bildsprache widmete die Gruppe sich dem Thema. Hunde und Andreas Braunegger seien im Gasthof unerwünscht, machte ein Schild deutlich. Die Narren empfahlen dem Rathauschef und dem Wirt eine Paartherapie, um das Problem wieder in den Griff zu bekommen.

Aufgegriffen wurde beim Faschingsumzug in Epfach auch der Streit zwischen einem Wirt und dem Bürgermeister. Foto: Thorsten Jordan

Nicht einfach hatte es heuer auch der Elferrat der Faschingsgesellschaft Epfach. Auf ihrem Schild war zu lesen: "Unsern Fahrer ham ma als Prinzen an die Hohenfurcher verliehen, drum muss der Elferrat heuer den Wagen selber ziehen." Die Hohenfurcher ließen sich aber auch nicht lumpen. Die Landjugend war mit einem Wagen in Epfach vertreten und der Faschingsclub mit zwei. Die Minigarde der Hohenfurcher vollführte während der Fahrt sogar Hebefiguren. Auch die Minigarde aus Apfeldorf war dabei und begeisterte die vielen Zuschauer entlang der Via Claudia.

Fachkräftemangel und Klimaaktivisten beschäftigen Narren in Epfach

Ernsteren Themen widmeten sich heuer viele Gruppen. Die Landjugend Reichling griff den Fachkräftemangel auf und befand, dass der Mangel daran im Bundestag am größten sei. Die Kinsauer Landjugend widmete sich den Spritpreisen. Die Anzeige auf ihrer Zapfsäule schraubte sich schwindelerregend in immer neue Höhen. Und auch das Thema Klima durfte nicht fehlen. Während der Nachwuchs des TSV Epfach eine umwelt- und kinderfreundliche Fortbewegungsmethode bejubelte - auf dem Bobbycar -, griff die Hohenfurcher Landjugend die Aktionen der Klimaaktivisten auf. Diese landeten im Gefängnis, das sie auf ihrem Faschingswagen errichtet hatten. Auf wenig Gegenliebe stieß beim Gemütlichkeitsverein das Gendern. Die Gruppe schlug "austragendes Elternteil" und "menschliche Milch" als Begriffe vor, um die Sprache möglichst neutral zu halten.

Mit Partywagen waren auch der Faschingshaufen Fuchstal und die Landjugend Rott in Epfach dabei. Letztere feierten eine Aprés-Ski-Party. Wobei das Wetter mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein einen deutlichen Kontrast zum Thema bildete. Das war den Kindern am Straßenrand aber egal. Sie freuten sich vor allem über Süßes, dass von den Wagen geworfen wurde. So manches Kind war gut vorbereitet und hatte eine Tüte dabei. Andere nutzten ihre Mütze, die sie ohnehin nicht mehr benötigten, um die Süßigkeiten darin aufzubewahren.

