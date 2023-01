Denklingen

Das Denklinger Prinzenpaar fiebert seiner Inthronisation entgegen

Plus Das Hohenfurcher Prinzenpaar kommt dieses Jahr aus Denklingen. Die Prinzessin stammt aus einer Familie mit Faschingstradition. Im Vorfeld gibt es eine Schreckensnachricht.

Von Christian Mühlhause

Für Magdalena Braunegger aus Denklingen erfüllt sich am heutigen Samstag ein Traum. Sie ist Prinzessin des Faschingsvereins Hohenfurch. Die Inthronisation findet im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen statt. Warum der Faschingsverein aus dem Landkreis Weilheim-Schongau sie und ihren aus Epfach stammenden Freund Christoph Besel auswählte und was Fasching ihnen bedeutet, erzählen die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Vorfeld gab es eine Schreckensnachricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

