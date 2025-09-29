Der Gartenbauverein Kinsau feiert 85. Jubiläum

Eigentlich hätte der Gartenbauverein Kinsau schon 2023 seinen 85. Geburtstag feiern können. Da die alte Turnhalle zu der Zeit abgerissen und der Neubau im Rohbau war, wurde die Feier nun im neuen Dorfgemeinschaftshaus würdevoll nachgeholt.

Die Blaskapelle Kinsau hieß die gut hundert Gartler musikalisch willkommen und als die langjährige Vorsitzende Sonja Fichtl ans Rednerpult trat, gestand sie trotz aller Erfahrung ihre Nervosität. „85 Jahre sind eine lange Zeit und ich freue mich, dass wir eine so gute Gemeinschaft in der Vorstandschaft und im Verein haben“, blickte Sonja Fichtl mit Stolz auf den Gartenbauverein. Die Mitgliedszahl ist inzwischen auf 210 angewachsen. Während die Gäste kulinarisch vom Bachtaler verwöhnt wurden, sorgten die Blaskapelle, der Chor Cantamus und die Kölbl-Buam aus Apfeldorf für musikalische Vielfalt.

In der Geschichte des Gartenbauvereins Kinsau gab es bisher acht Vorsitzende

Ausführlich und dennoch kurzweilig berichtete dazwischen Albert Hutterer aus der 87-jährigen Geschichte des Vereins. Von der Gründung im Jahre 1938 bis heute hatten nur acht Personen den Vorsitz inne. „Zum Vergleich hat der FC Bayern in der gleichen Zeit 48 Trainer gebraucht“, ließ Albert Hutterer so manchen Scherz einfließen. Von Blumenwettbewerben über Baumschnittkurse oder Pflanzentausch hat der Gartenbauverein viel zur Verschönerung der Gärten beigetragen. Wichtig war aber auch immer die Gemeinschaft, was mit Blumenbällen, Kartoffelfest oder Erntedanktanz gepflegt wurde. Seit 1999 gehört der Kirchweihhoagart zum festen Jahresprogramm und auch der Adventsmarkt ist nicht mehr wegzudenken, was Hutterer anhand vieler Bilder verdeutlichte.

Als einziger, der nicht auf dem Gemeinderatsausflug verweilte, sprach dritter Bürgermeister Markus Lieb ein paar Dankesworte. „Es wird vieles im Dorf vom Gartenbauverein gepflegt und mitgestaltet, dieser Einsatz von Ehrenamtlichen ist unbezahlbar“, so Markus Lieb. Der Gartenbauverein Kinsau ließ sich zum Geburtstag nicht beschenken, sondern verteilte am Ende Geschenke. Sonja Fichtl übergab Herbstkränze mit Geldgeschenken an die Kinsauer Trommler, den Chor Cantamus, die Gruppe Seniorenfrühstück und die Blaskapelle. Das Kinderhospiz in Polling wird im Nachgang noch eine Spende über 500 Euro erhalten.