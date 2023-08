Das Apfeldorfer Ferienprogramm stößt auf großes Interesse

Gut besucht war heuer das Apfeldorfer Ferienprogramm. Es wird von einer Gruppe Müttern organisiert, um den Kindern eine sinnvolle und spannende Beschäftigung zu bieten.

Ob Sport, Basteln und Gestalten oder Kultur: Beim diesjährigen Kinderferienprogramm war wieder für jeden etwas dabei. Das Organisationsteam hatte sich viele interessante Kurse und Erlebnistage ausgedacht. Und die Buben und Mädchen waren mit viel Eifer dabei.

Wegen des großen Interesses wurden einige Kurse gleich zweimal durchgeführt. Wie der Besuch bei Imkerin Rita Christof, wo die Kinder auf Bienensuche gingen, alles über die Imkerei erfuhren und dann auch noch selbst Bienenwachskerzen herstellen durften. Oder auch die Kochkurse beim „Bachtaler“ in Kinsau, wo die Kinder selbst leckere Gerichte zubereiten konnten.

Bogenschießen, Bauernhof und mehr: Das war beim Ferienprogramm in Apfeldorf geboten

Sehr gefragt war auch das Bogenschießen, das in Herzogsägmühle stattfand. Ein ganzer Bus voll Kinder brach nach Schongau zu einer Stadtführung der ganz besonderen Art auf: Zusammen mit der jungen Hexe Hagasusa wurden spannende Abenteuer erlebt. Ein moderner Bauernhof mit Melkroboter konnte bei der Hofführung bei Familie Schertich in Apfeldorfhausen besichtigt werden. Handwerkliches Geschick war beim Bauen und Bemalen von Nistkästen mit dem Gartenbauverein gefragt. Mehrere Vereine aus dem Dorf boten Schnupperkurse an. So wurden zum Beispiel bei einem Kurs mit der Abteilung Tennis des Apfeldorfer Sportvereins verschiedene Übungen für das Ballgefühl gemacht und Bälle übers Netz geschlagen. Beim Schützenverein konnte das Schießen mit dem Laser- oder Luftgewehr ausprobiert werden. Mit dem Trachtenverein durften die Kinder eine Sternpolka tanzen.

Eine Gruppe von Kindern studierte ein Theaterstück ein. Und sogar eine Akrobatikshow und eine Tierdressur-Show wurden eingeübt, die beide dann zusammen mit dem Theaterstück später im Pfarrhof öffentlich vor Publikum aufgeführt wurden. Als Alleinunterhalter kam der „Broadway Joe“ aus dem Allgäu nach Apfeldorf. Der Mundart-Kabarettist sang mit den Kindern beliebte und bekannte Lieder und hatte auch viele Spiele dabei.

Das Kinderferienprogramm wurde vom Organisationsteam zusammengestellt, das aus einer Gruppe von Müttern besteht: Daniela Achenbach, Corinna Beinhofer, Manuela Fernsemmer, Karin Matthies und Cornelia Schreiegg. Die Veranstaltungen laufen über die Gemeinde Apfeldorf. Die Organisatorinnen wollen den Kindern auch in der Ferienzeit eine sinnvolle und spannende Beschäftigung bieten. Gerade auch für diejenigen, die vielleicht nicht in den Urlaub fahren können.

