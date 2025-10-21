Ein neues Netzwerk für effizienteres Arbeiten rund um chronische Wundheilung

Bis zu vier Millionen Menschen in Deutschland leben mit chronischen Wunden und sind daher täglich von erheblichen Einschränkungen betroffen. Eine reibungslose Versorgung aller Patientinnen und Patienten hat viele Herausforderungen. Deshalb hat sich in den Landkreisen Landsberg und Weilheim-Schongau ein Netzwerk zur optimalen Versorgung von Menschen mit chronischen und schwer heilenden Wunden gegründet. Im Zentrum steht die Vernetzung verschiedener Berufsgruppen. Ein Pflegedienst aus Rott ist ganz vorne mit dabei.

Teil des Netzwerkes sind die Landkreise, der Peitinger Pflegedienst sowie der Rotter Pflegedienst WaNiKa, die ökumenische Sozialstation Oberland, die Gesundheitsregion Plus der Landkreise sowie Wundexpertinnen der Initiative Chronische Wunden. Miriam Hofrichter arbeitet seit 20 Jahren im Bereich der Wundversorgung und war bei der Gründung des Netzwerks beteiligt. Als Mitarbeiterin bei einem medizinischen Fachhandel berät sie die Mitglieder des Netzwerks rund um geeignete Produkte, eine wirtschaftliche Umsetzung oder bietet Schulungen zum Thema an. „Uns geht es vor allem darum, einen Wissenstransfer zu bilden und klare Versorgungsstrukturen zu etablieren“, sagt Hofrichter.

Bisher mangele es an guter Kommunikation im Bereich der Wundversorgung

Wenn es um die Wundversorgung geht, seien sehr viele Akteure beteiligt, was die Abwicklung laut Hofrichter erschwert. „Man rennt sich an den Strukturen kaputt. Es wird nicht gut miteinander kommuniziert“, sagt sie. Mit dem neuen, landkreisübergreifenden Netzwerk soll die Arbeit einfacher und effizienter werden. „Wer gut kommuniziert, kann auch Geld und Zeit sparen“, betont sie. Die Zusammenarbeit soll nicht nur den Dienstleistenden zugutekommen, sondern natürlich auch Patientinnen und Patienten. „Auch sie erleben Frust“, weiß Hofrichter.

Betroffen sind vor allem ältere Menschen, die sich nicht mehr gut bewegen können und so wundliegen – der Anteil derer in Deutschland steigt. „Zwei Prozent der Kosten im Gesundheitswesen gehen in die chronische Wundheilung“, sagt Hofrichter. Außerdem werden die Patientinnen und Patienten immer jünger. „Inzwischen ist der klassische Patient bereits Mitte 40. Es gibt immer mehr Menschen mit Übergewicht oder Diabetes“, so die Vertriebsleiterin.

Das Netzwerk erhofft sich effizientere Abläufe und Wissenstransfer

Regina Nieberle vom Pflegedienst WaNiKa in Rott war ebenfalls bei der Gründung des Netzwerks beteiligt. Das Ziel des Netzwerks sei, dass alle im Prozess Beteiligten davon profitieren. „Der Patient in erster Linie, da er durch engmaschige Zusammenarbeit einen kürzeren Leidensweg hat, schneller an Diagnostik und eine wundphasengerechte Therapie kommt und Ansprechpartner hat, die sich Zeit für eine adäquate Aufklärung zum Krankheitsbild und zur Therapie und Beratung nehmen“, erklärt Nieberle. Ein weiteres Ziel sei die Aufklärung der Kolleginnen und Kollegen und das Sichtbarmachen von Problemen sowie Aufgreifen von potenziellen Lösungsansätzen in diesem Bereich. „Wir möchten, dass sich Kollegen trauen, bei den richtigen Ansprechpartnern nachzufragen, wenn Unsicherheit besteht“, betont die Geschäftsführerin.

Die nächste Veranstaltung des Netzwerkes findet am Mittwoch, 12. November, ab 17 Uhr, in den Räumen des Tagespflegeteams Rott, Dießener Straße 5 in Rott statt. Für die Verpflegung sorgt die ortsansässige Bäckerei Storch, gesponsert von der Firma Mediko Ärztebedarf und dem Pflegeteam WaNiKa. Interessierte können sich per Mail anmelden unter info@pflegeteam-wanika.de.