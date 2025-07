Die Sozialstationen Landsberg und Mering fusionieren

Zum 1. Juli wurden die ökumenische Sozialstation St. Martin in Landsberg und die Caritas-Sozialstation Mering unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt. Die neue Einrichtung trägt den Namen Caritas-Sozialstation Mering-Landsberg. Darüber informieren die ambulante Pflege der Caritas Augsburg Solidarwerk (CAS) und die Caritas Augsburg Betriebsträger in einer Pressemeldung.

Seit den 1970er-Jahren sind die beiden ambulanten Pflegedienste in den jeweiligen Regionen Mering und Landsberg fest verwurzelt, heißt es in der Pressemeldung. Mit der Zusammenlegung will die CAS die gebündelten Ressourcen nutzen, um ihren Kundinnen und Kunden weiterhin eine verlässliche, nachhaltige und individuelle Pflege zu gewährleisten. „St. Martin“ sei eine Marke, die in Landsberg gut bekannt ist. Deren Werte – Verlässlichkeit, Fürsorglichkeit und Nachhaltigkeit – würden weiterhin in der Region Landsberg gelebt werden, genauso wie in der Region Mering.

Sicherstellen, dass jeder Mensch die Unterstützung erhält, die er benötigt

Mit der Fusion dieser beiden Sozialstationen möchte die CAS laut eigenen Angaben sicherstellen, dass jeder Mensch die Unterstützung erhält, die er benötigt, um sein Leben selbstbestimmt und würdevoll zu gestalten. Durch die enge Zusammenarbeit mit den stationären Einrichtungen der CAB stationäre Pflege in Mering und Landsberg biete die CAS ein Rundum-Paket, das auf die jeweiligen Pflegebedarfe eingeht. „Mit der Fusion unserer Sozialstationen möchten wir die Qualität unserer Pflege weiter stärken und gleichzeitig die regionale Verbundenheit sowie das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden bewahren“, wird Stephanie Tomschi, Geschäftsführerin der Caritas Sozialstation Mering-Landsberg, zitiert. (AZ)