Dorfgemeinschaftshaus Apfeldorf wird eingeweiht

Die Bürger und Bürgerinnen von Apfeldorf haben endlich wieder einen Ort, an dem größere Veranstaltungen stattfinden können: Das neue Dorfgemeinschaftshaus wird an diesem Wochenende eingeweiht. Die Einweihungsfeier am Sonntag, 28. September, beginnt mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr. Dabei wird der Neubau den kirchlichen Segen erhalten. Im Anschluss gibt es Mittagessen vom Bachtaler sowie Kaffee und Kuchen.

Außerdem können alle Interessierten die neuen Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus besichtigen. Zur Unterhaltung wird die Trachtenkapelle Apfeldorf aufspielen. Das neue Dorfgemeinschaftshaus, das nun offiziell „Apfeldorfer Gemeinschaftshaus“ heißen soll, bietet Raum für Veranstaltungen aller Art, gibt den Ortsvereinen eine neue Heimat und wird für den Schulsport genutzt.

Das neue Gemeinschaftshaus Apfeldorf wird schon bald genutzt

Der großzügige Veranstaltungsraum, der durch Raumteiler mehrfach unterteilt werden kann, befindet sich im oberen Geschoss und wurde ganz neu errichtet, indem die alte Mehrzweckhalle aufgestockt wurde. In dem Raum werden kurz nach der Einweihungsfeier schon die ersten Veranstaltungen stattfinden. Noch nicht ganz fertig ist die Turnhalle, die umfänglich saniert wurde und sowohl vom Sportverein als auch der Grundschule Apfeldorf-Kinsau genutzt wird.

Später errichtet werden auch noch die Außenlagen, zu denen auch der Spielplatz und eine Fußweganbindung ins Oberdorf zählen. Um einen Namen für das neue Gebäude zu finden, hatte die Gemeinde Apfeldorf auf Initiative von Vizebürgermeisterin Evi Baab eine schriftliche Befragung gestartet. Alle Apfeldorfer und Apfeldorferinnen konnten Namensvorschläge einreichen. Nach der Auswertung entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich für den Namen „Apfeldorfer Gemeinschaftshaus“ – abgekürzt „AGH“.

Bürgerinnen und Bürger konnten Namensvorschläge für das Gemeinschaftshaus machen

Bei den Namensvorschlägen hatten sich die Bürger und Bürgerinnen einige Gedanken gemacht. Der modernste Vorschlag war wohl „Big Apple“ – was sowohl auf Apfeldorf hinweist als auch auf die Tatsache, dass das Gebäude sehr groß ist. Einen historischen Bezug zu Apfeldorfs Flößergeschichte hatte der Vorschlag „Flößerhalle“. Auch „Apfelkern“ bzw. „Apfelkernhaus“ wurden unter anderem genannt. Allerdings gab es auch viele Bürger, die einen weniger ausgefallenen Namen wollten und sich lieber ein „Dorfgemeinschaftshaus“ oder „Apfeldorfer Gemeinschaftshaus“ wünschten. Daher stimmte auch die Mehrheit des Gemeinderates letztendlich für den Vorschlag „Apfeldorfer Gemeinschaftshaus“ als offizielle Bezeichnung.