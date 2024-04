„Das Dritte Reich und Wir“: Auszeichnung für Schau im Eglinger Heimatmuseum

„Das Dritte Reich und Wir“, ein Eglinger Projekt zum Nationalsozialismus, erhält den Geschichtspreis des Münchner NS-Dokumentationszentrums.

Das NS-Dokumentationszentrum München würdigt das Geschichtsprojekt „Das Dritte Reich und wir“ mit seinem Preis 2024. Deutschlandweit gibt es zehn Einzelprojekte, darunter auch das in Egling, das mit der Ausstellung „Wir und der Nationalsozialismus. Ein Dorf erzählt und beleuchtet seine Geschichte neu“ 2023 abschloss.

Nach Ansicht der Preisjury ist es den Initiatoren um Historiker Clemens Tangerding von der Universität Gießen auf „hervorragende Weise gelungen, eine partizipative Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, vor allem auch im ländlichen Raum, anzuregen“.

Ausstellung im Heimatmuseum beleuchtete NS-Zeit in Egling

Die Eglinger Ausstellung hatte die Geschichte der Orte Egling, Heinrichshofen und Hattenhofen zu Zeiten des Nationalsozialismus erforscht, vermittelt und erfreute sich vieler Besucher. Die Ausstellung im Heimatmuseum Egling präsentierte vorrangig bis dahin kaum beleuchtete Kapitel der Ortsgeschichte.

„Mit dem Projekt zum Nationalsozialismus wollten wir neue Wege gehen und die Zeitgeschichte als Teil der Heimatgeschichte in den Fokus stellen. Auch wenn die Ausstellung bereits abgebaut und eingelagert ist, erhalten wir immer noch Fotografien, Objekte oder Daten zu Personen die Opfer der Nazis wurden. Die Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen, aber das Verständnis und die Bereitschaft sich auf das Thema einzulassen und darüber zu sprechen, hat sich gesteigert", sagt Museumsleiter Christopher Vila.

Dr. Clemens Tangerding gibt das Lob an das Team in Egling weiter: „Das Einzelprojekt in Egling war geprägt von einem Aufeinandertreffen der Alteingesessenen und der Zugezogenen. Unser Einzelprojektleiter Christopher Vila hat als Nicht-Eglinger die Leitung des Heimatvereins übernommen. Die langjährigen Mitglieder haben sich darauf eingelassen. Nur, durch die beidseitige Bereitschaft war es möglich, dieses Projekt durchzuführen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen. In Egling hatten einige ältere Dorfbewohner lange Jahre hindurch viel Arbeit geleistet, um die Geschichte des Ortes aufzuarbeiten und zu bewahren. Ohne diese Grundlagen wäre unsere Ausstellung nicht möglich gewesen.“

Ein Teil des Projektteams aus Egling wird am 30. April in München bei der Preisverleihung dabei sein.

Auszeichnung für Eglinger Heimatmuseum ist mit 8000 Euro dotiert

Der mit 8000 Euro dotierte Preis des NS-Dokumentationszentrums München wird alle zwei Jahre von der Stadt München an Projekte vergeben, die maßgeblich zur Aufklärung über den Nationalsozialismus, die vom NS-Regime begangenen Verbrechen sowie über Folgen und Weiterwirken der NS-Zeit beitragen.

Das bundesweite Projekt "Das Dritte Reich und wir" ist eine Kooperation der Justus-Liebig-Universität Gießen und des Deutschen Feuerwehrverbands e.V.. Es wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und vom Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. (AZ)