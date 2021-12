Egling

vor 17 Min.

In Egling wird die NS-Zeit aufgearbeitet

Plus Beim Projekt „Das Dritte Reich und wir“ soll die Zeit des Nationalsozialismus in Egling beleuchtet werden. Warum die Zeit drängt, das Vorhaben in Angriff zu nehmen.

Von Margit Messelhäuser

Es ist ein heikles Thema, das aktuell in Egling angepackt wird: „Das Dritte Reich und wir“ nennt sich das Forschungsprojekt, das unter der Leitung von Christopher Vila, dem Vorsitzenden des Heimatvereins Egling, vor Kurzem gestartet wurde. Und die Zeit drängt, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.

