Ehemaliger Fliegerhorst in Penzing wird nicht Standort der Luftwaffe

Es stand schon mehrmals als Punkt auf der Tagesordnung des Zweckverbands Area 61: dass Teile des Arrow-3-Raketenabwehrsystems in Penzing auf dem ehemaligen Fliegerhorst stationiert werden könnten. Die Luftwaffe prüft hierfür bundesweit mehrere Standorte. Am Donnerstagabend ist Penzings Bürgermeister Peter Hammer in besonders guter Laune, als es um die Bedarfsprüfung der Luftwaffe für den ehemaligen Fliegerhorst geht. „Etwas, das mich außerordentlich freut. Es wäre eigentlich Zeit für einen Trommelwirbel“, äußert er. Einige Gremiumsmitglieder trommeln auf die Tische. „Es ist vollbracht“, sagt Hammer. Die Luftwaffe betrachte den ehemaligen Fliegerhorst Penzing im Rahmen der Standortsuche nicht weiter und habe dies auch dem Verteidigungsministerium zur Kenntnis gebracht. Hammer geht anschließend auf die Gründe ein.

