Was hat die Luftwaffe mit dem Fliegerhorst in Penzing vor?

Plus Der ehemalige Flugplatz könnte Radarstandort des Waffensystems Arrow werden. Politik und derzeitige Mieter rätseln über die genauen Pläne.

Auf den ehemaligen Fliegerhorst in Landsbergs östlicher Nachbargemeinde Penzing zog es zuletzt des Öfteren politisch hohen Besuch. Ministerpräsident Markus Söder war dort, ebenso wie sein Vize Hubert Aiwanger oder 2021 der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Sie alle fanden eine Menge lobender Worte für die derzeitigen Nutzer: Der ADAC betreibt auf dem Areal ein Testzentrum, die Penzing Studios möchten den größten Filmstudiokomplex Zentraleuropas aufbauen. Werden diese ambitionierten Pläne nun durch eine Rückkehr der Bundeswehr durchkreuzt? Wie unlängst bekannt wurde, zieht die Luftwaffe den früheren Flugplatz als Radarstandort für den Raketenschutzschild Arrow in Erwägung. Selbst das bayerische Wirtschaftsministerium erfuhr davon erst durch die Berichterstattung der Medien.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei seinem Besuch in der Hyperbowl.

Man habe im Zuge der öffentlichen Berichterstattung von der Bedarfsprüfung der Bundeswehr Kenntnis erlangt, teilt Ministeriumssprecher Jürgen Marks mit. „Zur Wahrscheinlichkeit einer erneuten militärischen Nutzung von Teilen des Fliegerhorstes Penzing können hier keine Einschätzungen vorgenommen werden. Bereits früher gab es derartige Bedarfsprüfungen, die dann jedoch keine Realisierungen zur Folge hatten.“ ADAC und Penzing Studios sind laut Marks hervorragende Unternehmen und am Konversionsstandort Penzing hochwillkommen. „Wir werden diese Unternehmen daher gerne unterstützen, um ihnen den bestmöglichen Verbleib am Standort zu ermöglichen.“ Das Wirtschaftsministerium förderte den Aufbau der Penzing Studios mit knapp 1,5 Millionen Euro. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte den Förderbescheid persönlich übergeben und dabei die Hyperbowl, ein hochmodernes virtuelles Produktionsstudio, besichtigt. „Hollywood wird neidvoll auf Penzing schauen“, sagte Aiwanger damals.