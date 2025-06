„Ein Blackout ist auch bei uns möglich“: Die Gemeinde Schwifting gründet einen Krisenstab

Tennisballgroßer Hagel in Bad Bayersoien, 136 Todesopfer bei der Ahrflut und eine zunehmende Gefahr durch gezielte Angriffe auf kritische Infrastrukturen. „Wir haben das höchste Risiko seit Jahrzehnten“, berichtete Dr. Sandra Kreitner in einer Sondersitzung in Schwifting. Was passiert, wenn der Strom nicht nur für Stunden, sondern für Tage oder Wochen ausfällt? Wenn kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn kommt, die Supermärkte leer bleiben, die Handys stumm sind und kein Notruf mehr funktioniert? In Schwifting möchte man solche Fragen nicht verdrängen, sondern mit einem Krisenstab vorsorgen.

