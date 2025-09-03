Eine komplexe Kunstform, die einzigartig ist

Seine Ideen eröffnen neue Perspektiven. Seine visuelle Poesie inspiriert die Betrachtenden, erweist sich als exzeptionelles Kunsterlebnis. Niklas Tauber, 29 Jahre alt, examinierter Pädagoge, studierter Linguist und mit Freude Mittelschullehrer in Krumbach, zeigt seine „Geheimen Worte“ während der Langen Kunstnacht in Landsberg am Samstag, 20. September, ab 18.30 Uhr in den Räumen der Rechtsanwaltskanzlei Becker & Partner in der Katharinenstraße 9. Marcus Becker erklärt dazu, er habe sich nicht zuletzt deshalb für Niklas Tauber entschieden, weil seine Kunst etwas Besonderes und Einzigartiges sei. Von seinen Werken gingen Signale der Liebe und des Friedens aus, außerdem böten sie damit der heutigen Zeit die Stirn. „Sie verkörpern die Macht des Wortes und auch wir als Rechtsanwälte arbeiten genau damit“, so Marcus Becker.

Niklas Tauber hat schon sehr früh begonnen, Gedichte zu schreiben. Irgendwann verknüpften sich seine Gedanken, ein Geistesblitz entstand und bald darauf ein erstes Gedichtbild, in dem sich die besagten Gedanken in seinen niedergeschriebenen Versen nicht nur im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich sichtbar kreuzten. So gibt es von jedem seiner Werke zwei Darstellungen. Eine als Gedicht in Strophenform, sowie als Bild, das aus den Versen des Gedichts besteht und der Künstler als „geheime Worte“ beschreibt.

Manchmal muss der Betrachter zwischen den Zeilen lesen

„Die größte Herausforderung und zugleich maßgebliche Besonderheit dieser Gedichtsbilder ist die Anforderung, dass jeder Vers exakt die gleiche Anzahl an Buchstaben aufweisen muss“, so beschreibt Niklas Tauber seine Herangehensweise. Bei manchen Gedichtbildern seien die geheimen Worte farblich hervorgehoben, bei einigen nicht, sodass der Betrachter zwischen den Zeilen lesen müsse, um sie zu ermitteln. Die Werke können nur in vollem Umfang erfasst werden, wenn die Wort- als auch die Bildebene bekannt ist.

Niklas Tauber stellt in der Rechtsanwaltskanzlei Becker aus: „Drei gewinnt". Foto: Thorsten Jordan

2019 hatte Niklas Tauber eine erfolgreiche Premierenausstellung im Rahmen der 13. Kunstnacht in seiner Heimatstadt Krumbach. Inzwischen seien einige weitere Gedichtbilder entstanden. Wie das beeindruckende „kommt schafft nun frieden“, an dem Niklas Tauber sehr lange getüftelt hat. „Etwa drei Jahre nach dem ersten Entwurf ist es mir gelungen, das Gedichtbild zu vollenden. Es war die Zeit des Kriegsausbruchs in der Ukraine. Vielleicht war es jener aktuelle Anlass, der die Frage und die Sehnsucht nach wahrhaftigem Frieden in mir aufkeimen ließ“, erklärt der Künstler. „Ein verlorenes Herz“ und das Gefühl, nicht zu wissen, wie es wiedergefunden werden kann, ist eine großartige Verbindung von Literatur und Gestaltung. Wie Niklas Tauber mithilfe seiner Poesie das Herz Stück für Stück neu errichtet, lässt sich in den hervorgehobenen Zeilen wiederfinden, „ich hab es dir gerettet hier hast du es zurück“.

Sich auf Niklas Taubers Werke einzulassen, ist ein Erlebnis

Um sich selbst die Möglichkeit einer Geheimniserforschung zu geben, hat er den „Ausweg“ aus einem Labyrinth geschaffen. Das Projekt „Drei gewinnt“ schildert eine Spielsituation, bei der zwei Freunde darüber in Streit geraten, wer von ihnen das letzte Feld füllen darf. Die Herausforderung ist dabei, Kreuze oder Kreise so zu setzen, dass beim letzten Zug der Streit der beiden Spieler geschlichtet und die Freundschaft erhalten bleiben kann, also beide zu gewinnen vermögen.

Niklas Taubers Wunsch wäre, seine Schöpfungen als Prozess mit einem dafür entwickelten Lichtsystem auf Video sichtbar zu machen. Sich auf die Werke von Niklas Tauber in Ruhe einzulassen, deren gefühlvolle Lyrik wahrzunehmen, kann zu einem Erlebnis werden, das von der Langen Kunstnacht noch lange nachhallt.