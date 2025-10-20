Icon Menü
Erster Hallenflohmarkt im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Apfeldorf kommt gut an

Apfeldorf

Erster Hallenflohmarkt in Apfeldorf kommt gut an

Nach der Eröffnung des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Apfeldorf werden die Räumlichkeiten schnell genutzt.
Von Manuela Schmid
    • |
    • |
    • |
    Ein großes Flohmarktangebot fand sich im neuen Apfeldorfer Gemeinschaftshaus.
    Ein großes Flohmarktangebot fand sich im neuen Apfeldorfer Gemeinschaftshaus. Foto: Manuela Schmid

    Zum ersten Mal öffnete das neue Apfeldorfer Gemeinschaftshaus seine Pforten für einen Hallenflohmarkt. Die Resonanz war positiv: Das Flohmarktteam war sehr zufrieden. Besucher und Besucherinnen von nah und fern nutzten die Gelegenheit, in dem vielseitigen Angebot auf den Flohmarkttischen nach Herzenslust zu stöbern.

    Gebrauchte und selbstgemachte Dinge gab es beim Flohmarkt in Apfeldorf

    Der geräumige, neu geschaffene Veranstaltungssaal im Obergeschoss des Gemeinschaftshauses bot dafür reichlich Platz. Vor allem für Kinder gab es ein großes Angebot – von Kleidung für Jungen und Mädchen, Schuhen und Lernbüchern bis hin zu Playmobil, Brettspielen, Puppen und Matchboxautos. Aber auch für Erwachsene war einiges dabei, ob Kleidung, Haushaltsartikel oder Dekoware. Auch Musikinstrumente gab es zu entdecken. Neben gebrauchten Dingen gab es aber auch einige selbstgemachte Sachen wie Taschen, Mützen und verschiedene kreative Geschenkideen.

    Neben den Flohmarktständen wurden die Besucher und Besucherinnen im Saal des Gemeinschaftshauses mit belegten Semmeln, Wienern sowie Kaffee und Kuchen versorgt. Ein paar Häuser weiter konnte man sich bei Familie Lux frisch gebackene Waffeln holen. Die Erlöse aus dem Waffelverkauf gingen an das Kinderhospiz Polling. Die Standgebühren, die die Anbieter und Anbieterinnen für die Flohmarkttische bezahlten, spendeten die Veranstalter an die örtlichen Vereine aus dem Dorf.

