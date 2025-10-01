Feierliche Einweihung des Apfeldorfer Dorfgemeinschaftshauses

Dass die Gemeinde aus alter Bausubstanz etwas gänzlich Neues geschaffen hat, dafür gab es bei der Einweihung des Apfeldorfer Gemeinschaftshauses viele anerkennende Worte. „Das ist ein gelungenes Gebäude“, sagte Professor Christian Schiebel, Abteilungsdirektor im Bereich „Planung und Bau“ bei der Regierung von Oberbayern, beim offiziellen Festakt. Es sei gelungen, den Bestand weiterzunutzen, anstatt die alte Bausubstanz abzureißen.

Der Weg zum neuen Dorfgemeinschaftshaus war langwierig und nicht immer ganz einfach. Umso mehr freute sich Bürgermeister Gerhard Schmid, dass das Gebäude nun endlich eingeweiht werden konnte: „Heute ist Weihnachten, Neujahr und Ostern auf einmal, das ist wie eine Bescherung“, verkündete er bei der Einweihungsfeier vor geladenen Gästen.

Das Apfeldorfer Gemeinschaftshaus war ein langwieriges Projekt

Noch vor drei Jahren hätte er sich nicht vorstellen können, dass die Gemeinde heute das Apfeldorfer Gemeinschaftshaus, so wie es jetzt dasteht, einweihen könnte, meinte der Rathauschef. Bei dem Großprojekt, das die Gemeinde auf sich genommen hatte, wurde aus der ehemaligen Turnhalle aus dem Jahr 1975, die später zu einer Mehrzweckhalle ausgebaut wurde, durch Sanierung, Erweiterung und Aufstockung in moderner Holzbauweise ein barrierefreies, multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus erschaffen.

Auf einer Grundfläche von 658 Quadratmetern und mehr als 2500 Quadratmetern Nutzfläche stehen nun Räume für die Vereine, für die Musikkapelle und für die Bücherei zur Verfügung, ebenso wie ein großer Saal für Kulturveranstaltungen und private Feiern. Die Räumlichkeiten sind über zwei neue Treppenhäuser und einen Aufzug zu erreichen. Bis November soll die Sanierung der Turnhalle fertig werden, die dann wieder von den Sportlern und der Grundschule genutzt wird.

Icon vergrößern Die Segnung durch Pfarrer Michael Vogg durfte bei der Einweihung des Apfeldorfer Gemeinschaftshaus nicht fehlen. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Segnung durch Pfarrer Michael Vogg durfte bei der Einweihung des Apfeldorfer Gemeinschaftshaus nicht fehlen. Foto: Christian Rudnik

Warum die Turnhalle bis zur Einweihungsfeier nicht fertig worden ist, erklärte der Bürgermeister beim Festakt folgendermaßen: Bei einem Umbau kämen eben oftmals Überraschungen heraus. „Wir sind statisch und brandschutztechnisch vor Herausforderungen gestellt worden.“ Was die fertiggestellten Räumlichkeiten im neuen Dorfgemeinschaftshaus und vor allem den großen Veranstaltungssaal im Obergeschoss betrifft, waren die Besucher und Besucherinnen allgemein sehr beeindruckt.

„Gebaut hat es die Gemeinde, aber geschaffen haben wir es gemeinsam“, betonte der Bürgermeister bei der Einweihungsfeier, die von der Trachtenkapelle musikalisch umrahmt wurde. Es sei alles gemeinsam mit allen Nutzern abgesprochen worden, unterstrich Schmid. „Wir haben alle Vereine und die Bürger mit ins Boot geholt“.

Pfarrer Michael Vogg gab dem Gemeinschaftshaus den kirchlichen Segen

„Es ist wichtig, dass die Vereine einen gemeinsamen Ort haben, an dem sie zusammenkommen können“, erklärte Landrat Thomas Eichinger, welcher der Gemeinde als Geschenk ein großes Luftbild von Apfeldorf überreichte. Die Gemeinde habe bei der Umsetzung des Projekts „Mut, Einsatz und Engagement“ gezeigt, sagte Architekt Thomas Barbist aus Reutte in Tirol. Bürgermeister Gerhard Schmid sei „mit Herzblut bei der Sache“ gewesen. Der Architekt lobte auch den Einsatz der beteiligten Handwerker: „Sie haben Pläne umgesetzt, die nicht immer ganz einfach waren“, so Barbist.

Bei einem Festgottesdienst erhielt das Apfeldorfer Gemeinschaftshaus von Pfarrer Michael Vogg den kirchlichen Segen. An den Gottesdienst schloss sich ein gut besuchter Tag der offenen Tür an. Viele Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen nutzen die Gelegenheit, sich die neuen Räumlichkeiten anzusehen.