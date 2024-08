Großeinsatz nach schwerem Unfall auf der Straße bei Finning

Auf der Kreisstraße westlich des Kreisverkehrs von Oberfinning hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht kam es dazu, als eine 52-jährige Frau aus Türkenfeld von Finning in Richtung Hofstetten fuhr. Wahrscheinlich wollte sie nach links in einen Feldweg einbiegen, als eine hinter ihr fahrende 37-jährige Frau aus Hofstetten dies nicht rechtzeitig bemerkte und ihr augenscheinlich ungebremst von hinten auffuhr.

Dabei wurde der Pkw der Türkenfelderin auf die Gegenfahrspur geschoben, wo eine entgegenkommende 28-jährige Frau aus Augsburg einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte und frontal gegen den Pkw der Türkenfelderin fuhr.

Zwei Schwerverletzte werden nach dem Unfall bei Finning in Kliniken geflogen

In den Fahrzeugen der Türkenfelderin sowie in dem der Augsburgerin befanden sich zudem Beifahrer. Alle beteiligten Fahrzeuginsassen wurden durch den Zusammenstoß zum Teil schwer verletzt. Zwei Personen wurden mittels Rettungshubschrauber nach Murnau und Harlaching geflogen, alle weiteren Beteiligten mit dem Rettungswagen ins Landsberger Klinikum gefahren.

Am Einsatz waren mehrere Rettungsdienste und Notärzte sowie diverse Feuerwehren des Umlandes beteiligt. Die verletzten Personen mussten teilweise aus deren Fahrzeugen geschnitten werden. An allen drei Pkw entstand Totalschaden.

Autofahrerin richtet in Finning einen riesigen Schaden an

Kurz nach dem Unfall auf der Kreisstraße ereignete sich in Finning ein weiterer Verkehrsunfall. Wie die Dießener Polizei berichtet, fuhr eine 55-jährige Finningerin aus ihrer Grundstückseinfahrt. Aus noch ungeklärter Ursache schaffte diese den Bogen auf die Fahrbahn nicht und kollidierte mit einem gegenüberliegend geparkten Pkw. Die Frau setzte ihre Fahrt dort fort und touchierte eine gemauerte Treppe und einen weiteren geparkten Pkw, welchen sie wiederum in das dahinter geparkte Auto schob. Anschließend lenkte sie ihr Fahrzeug in ihre eigene Grundstücksmauer auf der anderen Fahrbahnseite. Die Dame wurde durch die Zusammenstöße leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden an drei Pkw und weiteren baulichen Einrichtungen in Höhe von rund 60.000 Euro. (AZ)