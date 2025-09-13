Fütterungsverbot für Tierschützerin: „Solange ich nicht ins Gefängnis muss, füttere ich weiter.“

Oberbergen wirkt auf den ersten Blick idyllisch, besonders an einem Spätsommerabend, wenn die tief stehende Sonne das Dorf in goldenes Licht taucht. Doch hinter dieser Ruhe schwelt ein Konflikt. Gegen 19 Uhr ist Doris Dietz aus Pestenacker seit Jahren fast täglich in Oberbergen unterwegs, um sich um die Streunerkatzen im Ort zu kümmern. Doch seit diesem Sommer ist ihre Tätigkeit nicht mehr erwünscht: Die Gemeinde Penzing hat ihr ein Fütterungsverbot ausgesprochen. Doch davon lässt sich Dietz, die selbst in der Gemeinde Weil lebt, nicht abhalten.
Landkreis Landsberg
