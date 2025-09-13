Icon Menü
Fütterungsverbot von der Gemeinde: Tierschützerin zeigt sich selbst an

Landkreis Landsberg

Fütterungsverbot für Tierschützerin: „Solange ich nicht ins Gefängnis muss, füttere ich weiter.“

In Oberbergen sorgen Streunerkatzen für Streit: Doris Dietz sieht sich rechtlich verantwortlich, während Gemeindevertreter und Anwohner ihr Vorgehen kritisieren.
Von Vanessa Polednia
    Doris Dietz darf die frei laufenden Katzen eigentlich nicht mehr füttern. Doch sie lässt sich nicht abhalten.
    Doris Dietz darf die frei laufenden Katzen eigentlich nicht mehr füttern. Doch sie lässt sich nicht abhalten. Foto: Thorsten Jordan

    Oberbergen wirkt auf den ersten Blick idyllisch, besonders an einem Spätsommerabend, wenn die tief stehende Sonne das Dorf in goldenes Licht taucht. Doch hinter dieser Ruhe schwelt ein Konflikt. Gegen 19 Uhr ist Doris Dietz aus Pestenacker seit Jahren fast täglich in Oberbergen unterwegs, um sich um die Streunerkatzen im Ort zu kümmern. Doch seit diesem Sommer ist ihre Tätigkeit nicht mehr erwünscht: Die Gemeinde Penzing hat ihr ein Fütterungsverbot ausgesprochen. Doch davon lässt sich Dietz, die selbst in der Gemeinde Weil lebt, nicht abhalten.

