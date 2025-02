Katzenvermehrung im Landkreis Landsberg bereitet Tierfreunden Sorgen

Lenni ist einer von vielen Streunern, der ohne die Hilfe von Doris Dietz wohl gestorben wäre. Seit 2017 rettet die Frau aus Weil Katzen, die in der Wildnis auf sich allein gestellt sind. So viel Glück wie Lenni haben jedoch nicht alle Tiere. Denn die Masse an Streunern ist für Helferinnen und Helfer kaum zu bewältigen. Doris Dietz und Tierärztin Hanna Jakob warnen vor einer „Katzenschwemme“, die den Landkreis Landsberg in den kommenden Monaten ereilen könnte. Sie fordern eine landkreisweite Katzenschutzverordnung und appellieren an das Mitgefühl der Tierhalter.

Im Kern bedeutet die Katzenschutzverordnung die Einführung einer Kastrationspflicht für freilaufende Katzen. Das soll die unkontrollierte Vermehrung der Tiere verhindern und das Leid der Katzen und Kater minimieren. Bisher gilt die Verordnung in sechs Gemeinden im Kreis Landsberg: Denklingen, Penzing, Egling, Utting, Schwifting und Weil. Jeder Gemeinderat kann selbst entscheiden, ob eine solche Verordnung im eigenen Gebiet eingeführt wird. Eine landkreisweite Katzenschutzverordnung hatte Landrat Thomas Eichinger 2023 abgelehnt, nachdem Tierschützer die Einführung gefordert hatten. Doris Dietz hat dazu eine klare Meinung: „Das war eine schlechte Entscheidung des Landrats.“

Ohne Kastrationen droht in einigen Monaten eine Katzenschwemme im Landkreis

Tierärztin Hanna Jakob aus Weil empfiehlt Tierhaltern dringend, ihre Katzen und Kater so schnell wie möglich zu kastrieren. „Die Paarungszeit beginnt und alle Katzen, die nicht kastriert sind, werden jetzt rollig“, sagt die 70-Jährige. Wird die Vermehrung nicht eingedämmt, rechne sie im April wieder mit einer Flut an neugeborenen Katzen. „So viele Katzen wie möglich sollten schnellstmöglich kastriert werden“, fordert Jakob.

Katzenfreundin Doris Dietz hat das Leid vieler Tiere schon mit eigenen Augen gesehen. „Diese Tiere sind Inzucht-geschädigt, unterernährt, haben diverse Krankheiten und insgesamt eine viel kürzere Lebensspanne“, erklärt sie. Dass eine Katzenschwemme bei den Tieren ein großes Elend auslöst, sei in der Gesellschaft nicht ausreichend angekommen. Warum viele Tierbesitzerinnen und -besitzer ihre Katzen nicht kastrieren lassen, könne an den Kosten, mangelndem Wissen oder schlicht geringer Wertschätzung für das Tier liegen. Für die Kastration eines Katers muss mit 140 Euro gerechnet werden, für die Kastration einer Kätzin mit mindestens 197 Euro. Auch wenn die Gemeinde die Verordnung einführt, tragen die Kosten die Tierhalter selbst.

Streuner sollten an die Gemeinde oder das Veterinäramt gemeldet werden

Laut Tierschützerinnen und Tierschützer haben viele Gemeinden Probleme mit sich unkontrolliert vermehrenden Katzen. Christine Hafner vom Bund Katzenfreunde in München nannte vergangenes Jahr etwa die Gemeinden Prittriching, Vilgersthofen und Schwifting. Von diesen drei Orten entschied sich bisher einzig Schwifting für die Durchsetzung der Katzenschutzverordnung. Im zweiten Anlauf, initiiert von Bürgermeisterin Heike Schappele, stimmten die Gemeinderatsmitglieder Ende Oktober 2024 für die Verordnung. Beim ersten Mal endete die Abstimmung in einem Patt und galt somit als abgelehnt. Der Anlass der zweiten Abstimmung waren damals mehrere Fälle von verwaisten Katzen.



Seit Dezember 2024 sind nun auch Halter in Weil verpflichtet, ihre Katzen und Kater innerhalb von sechs Monaten zu kastrieren. Um die Situation in den Begriff zu bekommen, appellieren die zwei Frauen aus Weil außerdem an Bürgerinnen und Bürger, verwahrloste Katzen an die entsprechenden Gemeinden oder das Veterinäramt zu melden. „Jede Gemeinde sollte einen Überblick über ihre Streuner haben“, meint Tierärztin Jakob. So könne man die Tiere einfangen, behandeln und kastrieren.