Gasbohrung in Reichling steht kurz bevor

Es ist ein Fall, der polarisiert: In der 1700-Einwohner-Gemeinde Reichling, unweit des Ammersees, soll nach Erdgas gebohrt werden. Lange stellten sich diverse Umweltorganisationen sowie eine eigens gegründete Bürgerinitiative gegen das Vorhaben. Nun scheint es in Reichling ernst zu werden. Die Probebohrung soll laut Reichlings Bürgermeister Johannes Hintersberger kommende Woche starten. Die Gas-Gegner planen weitere Demonstrationen.

Icon vergrößern So sieht es auf dem Bohrplatz bei Reichling aktuell aus. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen So sieht es auf dem Bohrplatz bei Reichling aktuell aus. Foto: Christian Rudnik

Bis zu 500 Kubikmeter Gas wird unter der Gemeinde im Landkreis Landsberg vermutet. Um an das Gasvorkommen zu gelangen, soll ein stillgelegtes Bohrloch genutzt werden, welches im Jahre 1985 mit Zement gefüllt wurde. Verantwortlich für das Projekt ist das Unternehmen Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH, das sich zu 80 Prozent im Mehrheitsbesitz der MRH Mineralöl-Rohstoff-Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf befindet. Die übrigen 20 Prozent werden von der Genexco GmbH mit Sitz in Berlin gehalten, welche 2023 von dem börsennotierten Unternehmen MCF Energy übernommen wurde.

Einwohnerinnen und Einwohner Reichlings äußerten seit dem Bekanntwerden der Pläne unter anderem Sorgen über eine mögliche Kontamination des Grundwassers. Wie die Verantwortlichen mitteilten, sei das Risiko einer Grundwasserverschmutzung aber sehr gering. „Mehrere Rohre ineinander sorgen für einen umfassenden Schutz des Gesteins sowie des Grundwassers und garantieren eine komplette Abschirmung der Bohrung vom Trinkwasser“, so ein Pressesprecher des Energieprojekts Lech.

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger befürwortet die Gasbohrung in Reichling

Bekannter Unterstützer des Vorhabens ist der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Nach der jüngsten Demonstration in Reichling im Mai gegen die Bohrung, an der mindestens 600 Menschen teilnahmen, wurde das Thema erneut im Landtag besprochen. „Wenn man sich an die Vorgaben hält, dann ist die Förderung zulässig“, sagte Aiwanger. Bestätigen sich die Schätzungen zur Gasmenge, so plant die Firma Genexco eine Förderung über die nächsten zehn bis 15 Jahre. Etwa 10.000 bis 15.000 Haushalte könnten über diesen Zeitraum hinweg mit dem Gas versorgt werden.

Icon Galerie 72 Bilder Mehrere hundert Gegner der geplanten Bohrungen ziehen durch Reichling in Richtung Rott zum Bohrplatz. Die Bilder der Demo.

Staatsminister Aiwanger betonte in der Vergangenheit wiederholt, dass importiertes Gas klimaschädlicher sei als solches, welches in Deutschland gewonnen wird. Erdgas sei noch einige Jahre eine notwendige Ressource, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Laut dem Klimaschutzgesetz soll Bayern aktuell bis 2040 klimaneutral sein.

Umweltverbände fordern Ausbau von erneuerbaren Energien

Für eine bessere Klimabilanz setzen sich Umweltverbände und die regionale Bürgerinitiative Reichling Ludenhausen ein. Sie sprechen sich für den Ausbau von erneuerbarer Energie aus und lehnen fossile Brennstoffe ab. Obwohl sie die Bohrung, das steht nun endgültig fest, nicht verhindern konnten, wollen sich die Aktivisten weiter für ihre Ziele einsetzen. „Gasförderung hat im Jahr 2025 nichts zu suchen. Wir wollen erneuerbare Energien“, sagt Claudia Danner, Mitglied der Bürgerinitiative. Saskia Reinbeck von Greenpeace Bayern sieht im Fortschreiten der Planungen einen Verstoß gegen die klimapolitische Verantwortung Deutschlands, wie die Organisation in einer Pressemitteilung schreibt. „Wir haben keinen Spielraum mehr, um die Erderhitzung zu begrenzen und müssen jetzt drastisch umlenken“, so Reinbeck.

Angesichts des baldigen Bohrstarts planen die Umweltorganisationen in den kommenden Tagen und Wochen weitere Demonstrationen. Diesen Freitag oder Samstag werde es Proteste am Bohrplatz geben, erklärt Klimaaktivist Chris Baier. Am ersten Wochenende nach dem Aufbau des Bohrturms sei eine weitere Protestaktion vorgesehen, ebenso für Ende August.